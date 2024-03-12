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美國航空公司飛中國 估10月實際增班

記者張宏／洛杉磯報導
美國聯合航空今年下半年持續增班擴張，可能會帶動其他航空公司跟進增加飛往中國航班。（取自美聯航官網）
美國聯合航空今年下半年持續增班擴張，可能會帶動其他航空公司跟進增加飛往中國航班。（取自美聯航官網）

在經歷過大幅削減中美航班風波傳聞後，美國聯合航空（United Airlines）終於落實好消息，日前宣布下半年中美航線的增班計畫。包括從8月29日起，新增洛杉磯飛上海航班，初期每周運行四班；10月底後，該航班將增至每周七班。10月26日將開通洛杉磯飛香港航線，實現每日兩班。

美聯航指出，8月29日開始，恢復UA198洛杉磯飛往上海浦東的航線，每周二、四、六、日執飛，一周四班，同時持續維持舊金山飛上海的每日一班和舊金山飛北京的每日一班。在香港方面，美聯航除保持其舊金山飛香港每日兩班和洛杉磯飛香港每日一班；將從10月26日起，每日再增加一班洛杉磯飛香港。

美聯航這次增班，還包括10月25日起，舊金山飛首爾每日增加第二班，非常適合作為轉機點前往中國，也許可以改變目前去韓國轉機機票價格偏高的狀況，且韓國轉機多數情況免簽。同時美聯航還擴展其他新航點，包括增加從東京成田國際機場 (NRT) 出發飛往菲律賓宿霧（Cebu）的直飛航班。波士頓飛往哥倫比亞第二大城市Medellin的新航班及從美東紐瓦克飛往摩洛哥西部Marrakesh的航線。

北美票帝分析，加上台灣地區，10月後，美聯航在大中華區的航班總量達到每周63個航班。美聯航的舉措，顯示對中國市場的信心，美聯航一直是中美航線中美方最大承運商。只是這次增加航班的飛行日期，將錯過暑假旺季，稍顯可惜。但美聯航一番動作，也可能會帶動達美航空和美國航空的增班動作。航班增加是利好消息，但回到疫情前中美每周300多個航班的數量，估計還有很久的路要走，但逐漸增加航班，會讓票價降低，增進中美人員交流往來。

初步預計，10月後美國的航空公司飛中國航線，才會有實際增班變化。因為達美航空和美國航空在2月都向交通部表示，中美旅客需求，尚未恢復至疫情前水平，因此恢復中美間航班數量，還需要時間。

Cirium數據顯示，3月這些航空公司在美國和中國間運載約18萬1000個座位，比疫情前2019年3月的84萬6000個座位，減少79%。疫情前，航空公司營運中國航班數量大幅增加，從美國許多城市飛往中國，包括亞特蘭大、芝加哥、拉斯維加斯、洛杉磯、紐瓦克和華盛頓等。

洛杉磯 香港 疫情

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