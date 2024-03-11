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亞裔5兄弟爭產 1人判賠百億

記者趙健／综合報導
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

洛杉磯縣高等法院繼上月裁定一名印度裔商人向他的四位兄弟支付70億美元後，又於7日要求這名被告額外支付30億美元的懲罰性賠償(punitive damages)，理由是他違反兄弟間的口頭家族合夥協議，挪用數十億美元的家族資產。該案100億美元的判決總金額，成為洛杉磯縣歷史上金額最大的判決之一。

據悉，該案中的五兄弟來自印度一個長期經營鑽石生意的家族，分別是Haresh Jogani、Rajesh Jogani、Chetan Jogani、Shashikant Jogani和Shailesh Jogani。根據代表原告的律師事務所Ross LLP發布的新聞稿 ，五兄弟爭奪的財產包括170多棟多戶住宅樓，共1萬7000套公寓，主要位於洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）。Haresh Jogani雖為這些房產法律上的所有者，但他的兄弟認為，Haresh Jogani僅代表（口頭上的）家族合夥企業，持有這些資產。

洛杉磯縣高等法院的陪審團於2月26日裁定，被告Haresh Jogani向他的四位兄弟支付25億美元的金錢賠償和超過45億美元的財產權益。3月7日，洛杉磯縣高等法院額外裁定Haresh Jogani向他的兄弟支付30億美元的懲罰性賠償，具體包括向Chetan Jogani支付10億5000萬元，向Rajesh Jogani支付4億5000萬元，以及向 Shashikant Jogani支付15億元。

這場家族財產之爭持續20年之久，經歷一系列審判、駁回和上訴。 被告Haresh Jogani最早於2003年首次被兄弟起訴，理由是他拒絕分享家族財產的利潤。該案多年來爭論的核心，是兄弟間是否存在口頭夥伴關係。

據洛杉磯商業周刊的律師評論，在大多數情況下，口頭協議與書面協議一樣具有約束力，只有某些特定類型的協議才需要用書面形式執行，如地產銷售合約。而該案中口頭協議的內容，是地產投資組合的所有權，屬於一般合夥協議。 然而，口頭協議雖在法律上成立，但在法庭上常常很難被證明。通常情況下，陪審團會需要同期證據來支持口頭協議存在，例如簡訊或電子郵件中的內容。

洛杉磯 印度 投資

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