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免費看護培訓 最高津貼6000元 結訓後不愁就業

記者楊青／洛杉磯報導
加州高齡事務廳護工辦公室助理主任Renita Polk表示，該部門提供免費的年長者看護和家庭護理培訓課程，完成培訓、符合資格者，可獲得最高6000元的培訓津貼。（記者楊青／攝影）
加州高齡事務廳護工辦公室助理主任Renita Polk表示，該部門提供免費的年長者看護和家庭護理培訓課程，完成培訓、符合資格者，可獲得最高6000元的培訓津貼。（記者楊青／攝影）

聯邦和加州政府提供免費年長者看護和家庭護理培訓課程，可獲得最高6000元的培訓津貼；而且結業後，不愁就業。這些聽起來天方夜譚一樣的好康，的確是加州高齡事務廳（CA Department of Aging）7日傳遞的信息。醫療看護培訓和政府津貼計畫到今年8月底截止，值得有志者抓住時機。

加州高齡事務廳和少數族裔媒體中心7日聯合舉辦記者會，介紹加州高齡事務廳正在進行的CalGrows網上免費培訓及津貼計畫。

護理人員缺口 達320萬

加州高齡事務廳護工辦公室助理主任Renita Polk表示，加州高齡化問題愈來愈嚴重，老年人口增加迅速；到2030年，加州超過60歲的年長者將達1080萬人，亦即1/4的加州居民需要他人不同程度的護理。與此同時，加州面臨勞動力短缺，目前帶薪的護理人員缺口在320萬人左右。

培訓項目 8／30截止

Polk表示，少數族裔和女性在加州的醫療看護領域，一直發揮關鍵作用。加州高齡事務廳近年提供數百個項目，以改善老年人的生活，其中包括CalGrows。這個項目為有償和無償護理人員提供全面、免費的技能線上培訓以及新職業發展機會。她表示，目前該項目已有6000人參加培訓，共完成2萬5000多個課程，派發200多萬元結業津貼。該項目將到今年8月30日截止，也是津貼停止的時間。現在到8月底，將是最後一波機會。

Polk介紹，培訓課程在網上進行，免費向所有公眾開放，包括年長者常規護理、阿茲海默症以及晚期失智病人護理、食品安全、文化及患者溝通等，課程長短不一，有的15到30分鐘，有的幾個小時或幾周，可以分段完成。課程使用包括英語、西語、中文、韓語等九種語言，完成培訓後，符合資格者將獲津貼，最高6000元。

申請工作 需資質證明

培訓完成後，將獲得「結業證書」。不過，結業證書並非「資質證明」，未來若要申請相關工作，還另需「資質證明」。

來自中國的一位女士在7日記者會上分享她從事年長者醫療護理的心得。她說，2005年來美，同年11月進入護理行業，起初沒有經過系統化專業學習，深感挑戰。經過培訓，她在2008年獲得照顧執照，不但增加自信心和職業認同，競爭力和工作機會也大大增加，包括醫院、專業居家看護、私人護理服務，都爭相提供工作機會，不但能夠自食其力，也為年長者提供很好的服務，更為年長者家庭解除了後顧之憂。

臨終前生活 保障質量

史丹福大學AGE研究中心主任VJ Periyakoil指出， 大部分人在60歲後...
史丹福大學AGE研究中心主任VJ Periyakoil指出， 大部分人在60歲後會出現各種慢性病。（記者楊青／攝影）

史丹福大學AGE研究中心主任VJ Periyakoil表示，大部分人在60歲後會出現各種慢性病，多年研究顯示，人在死亡的前兩年會有多種功能喪失，比如中風、糖尿病、癌症及肝腎疾病等。因此，確保所有美國人在臨終前擁有較高的生活質量，是政府當務之急。

舊金山地區老年人自助機構首席執行官Anni Chung表示，他們的組織先後為超過4000名護工提供資質認證，每年為超過4萬位年長者提供不同程度的護理服務。

舊金山地區年長者自助組織首席執行官Anni Chung，年長者照顧看似簡單，其實...
舊金山地區年長者自助組織首席執行官Anni Chung，年長者照顧看似簡單，其實不然，照顧工作繁重，護工需要關愛和耐心。（圖／少數族裔媒體中心提供）

Chung表示，年長者照顧看似簡單，其實不然，尤其是生病或病後的年長者，每天起床、洗漱、吃藥、居家治療、注射、晚餐、上床睡覺等都需要照顧，工作繁重，護工需要關愛和耐心；有些年長者不説英文，難度更大。

課程詳情，可登錄加州高齡事務廳官網https://aging.ca.gov/

加州 史丹福大學 中風

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