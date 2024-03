35華裔投入南加初選 過半可望勝出

聯邦眾議員趙美心。(本報檔案照)

3月5日大選日來臨,南加州 選民將要選舉下一屆美國總統、聯邦參眾議員 、加州參眾議員、縣政委員、高院法官、城市議員、學區 教委,公投加州A1提案以及地方城市和學區提案;至少有35位華裔候選人將接受選民檢驗,預計過半可以進入決選或當選。

在聯邦層面,有四華人尋求連任或挑戰國會眾議員,分別是20選區方文思(Vince Fong),28選區趙美心(Judy Chu)、36選區劉雲平(Ted Lieu)、以及38選區秦振國(Eric Ching)。

聯邦眾議員候選人方文思。(本報檔案照)

聯邦眾議員劉雲平。(本報檔案照)

聯邦眾議員候選人秦振國。(本報檔案照)

在州議會層面,有七華人尋求連任或挑戰民意代表,他們是加州參議會25區饒影凡 (Yvonne Yiu)和黃美蘭(Elizabeth Wong Ahlers),37區郭正明 (Anthony Kuo);加州眾議會49區方樹強(Mike Fong)、劉龍珠(David Liu);以及59區陳立德(Phillip Chen)。

洛縣高院法官選舉,有六華人尋求連任或挑戰該項公職;其中周本立(Ed Chau)和關玉霞(Ruth A. Kwan)較有知名度。周本立是民選官員出身,曾任加州眾議員十年;關玉霞是資深法官,任職超過20年,在華埠有深厚人脈。莫宇澤(Steven Mac)是檢察官出身,第二次挑戰法官公職。

地方市議員選舉,三位華人求連任,包括洛杉磯市議員梁家訓(Kevin De Leon),拉米拉達市議員伍德輝(Ed Eng),以及托倫斯市議員葉憲聰(Tony Yeh)。其中最大看點是梁家訓,因為2022年密室種族歧視言論被錄音曝光,成為震驚全國的醜聞,曾被要求辭職和罷免。如果梁家訓能連任成功,同樣也是重磅新聞。此外,天普市(Temple City)3月5日市議員選舉,候選人陳祥寧(Ed Chen)在沒有競爭對手的情況下,當選市議員,將於3月19日就職,任期至2028年3月7日止。

學區教委選舉,亞凱迪亞聯合學區(Arcadia USD)兩位華裔教委張啟傑(Raymond Cheung)和吳雪妮(Shirley Yee)都尋求第二任。其他學區有三位華裔新面孔參選。

橙縣縣政委員(Orange County Supervisor)第一選區改屆,有兩位華人參加角逐,他們是Kimberly Ho,現任西敏寺市(Westminster)市議員,以及越華裔陳文(Van Tran),前68區州眾議員。