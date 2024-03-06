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加州初選結果 影響決選關鍵議題走向

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山紀事報表示，加州初選結果可能影響決選關鍵選舉議題走向。（美聯社）
舊金山紀事報表示，加州初選結果可能影響決選關鍵選舉議題走向。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州3月5日初選的投票結果將透露決選關鍵議題的可能走向。以下是紀事報認為值得持續觀察的重點：

千載難逢的加州聯邦參議員選舉戰況未來會持續激烈還是轉為平淡？

外界普遍預測，代表南加州布班克的民主黨聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）應能篤定進入決選，但獲得第二張擠進決選門票的候選人，則將決定未來戰局會是一場昂貴且血腥的鬥爭，還是一場在比賽開始前就已結束的遊戲。

根據目前的情勢，謝安達11月最可能遇上的對手是共和黨候選人加維（Steve Garvey）。紀事報認為，加維的競選活動基本上依賴的是其名人形象，但缺乏政策理念，如果加維進入決選，幾乎可以肯定謝安達將成為下一屆代表加州的聯邦參議員。

如果是代表南加州橙縣的聯邦眾議員波特（Katie Porter）進入決選，那戰況將會是昂貴且殘酷的，這可從波特與謝安達在初選前最後幾天相互攻擊可以看出。

加州初選低投票率是拜登競選連任的警訊嗎？

民調顯示，加州這次初選的投票率創下歷史新低，選前只有3%的年輕選民寄出選票，白人、年長選民、共和黨選民的投票率明顯高出許多，反映出拜登競選連任可能面臨更深層的問題。

儘管拜登11月在加州應能輕鬆勝出，但如果對拜登而言至關重的加州年輕選民對選舉漠不關心，可能會在其他藍州產生類似效應。

加州是否能給民主黨翻轉眾議院的機會？

無黨派的「庫克政治報告」（Cook Political Report）指出，民主黨需要在全國範圍內新增四個眾議員席位，才有辦法重掌眾議院。然而，光是在加州，現在有許多選區被認為共和黨候選人較有希望勝出，例如位於中谷的第22選區。

萬一共和黨候選人繼續在加州表現出色、加州選民投票率持續低落，將損害民主黨翻轉眾議院的機會。

加州 投票 拜登

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