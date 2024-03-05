華男涉搶洛華埠國泰銀行未遂 當場被捕 無肢體衝突

一名男子（戴帽、紅衣黑外套者）4日中午涉嫌威脅搶劫洛杉磯華埠國泰銀行，當場被捕。逮捕過程平靜。（圖／莊佩源提供）

洛杉磯華埠 4日中午發生搶劫銀行未遂事件，一名華裔男子在當地最大的華資銀行涉嫌威脅搶劫，洛杉磯市出動大批警員及時趕到，嫌犯束手就擒，整個過程沒有發生肢體衝突。

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影音來源：莊佩源提供

當時正好在現場的中華總商會主席莊佩源表示，事件發生在4日中午12時30分左右，地點是華埠百老匯大道上的國泰銀行（Cathay Bank）。莊佩源表示，當時至少有20多位民眾正在排隊等待辦理業務，大多數是華人年長者。

莊佩源說，案發時雖然正值午餐時間，但國泰銀行業務大廳内大排長龍，一些年長者坐在椅子上等待，現場很平靜，似乎沒有人察覺情況異常。直到洛杉磯市警局大批荷槍實彈的警察突然闖入，並直接對正在櫃檯前的華男進行搜身檢查且迅速為他戴上手銬，大家才發現情況不對。在多名警員制伏男子同時，另有多名警員維持現場秩序，請民眾配合，不要驚慌。

根據現場目擊者錄下的視頻，嫌犯50歲左右，中等身材，身穿黑色長袖外衣、內配紅色衣物、深色長褲，頭戴黑色棒球帽，背一個大背包。警員接近該男子時，首先制伏其雙手，接著很快繳獲其黑色背包、當場檢查。男子相當配合，沒有反抗。現場似乎沒有發現凶器。整個逮捕過程，將近三分鐘。

本報記者案發後致電國泰銀行，但銀行方面不願透露更多消息，同時表示對事件不予評論。

據華埠城中經濟發展區負責人于謙透露，當天涉嫌威脅搶劫的華男，似乎有精神障礙。據他所知，涉案華男當天中午左右背包進入國泰銀行大廳，神情平靜排隊。輪到他時，他平靜地向櫃檯後的一名女行員遞上一張字條。女行員看不懂中文，將字條交給銀行保安，保安看完字條後，不動聲色馬上報警，警方迅速趕到現場。

目前暫時不清楚男子給行員字條上的內容、包括是否索取金錢、有沒有提到持有武器等。據街坊表示，涉案男子似乎不是華埠當地居民。一名在場的婦女表示，她對華埠商家和街坊都相當熟悉，似乎從來沒有見過該男子，面相生疏。該目擊者也表示，男子被捕時神情有點呆滯，完全聽從警員指揮，從他的眼神研判，似乎精神不像常人。

洛杉磯華埠日前發生一起深夜槍擊案，一名西裔男子凌晨2時左右在Hill街附近中槍重傷，緊急送醫後目前情況不詳。

位於華埠的羅省中華會館主席張李金生4日表示，他相信4日的銀行搶案和日前的槍擊案均為偶然事件，不能等同表示華埠治安不好，民眾和商家不必太過驚慌。他認為，華埠需要發展經濟，在經濟好、人氣旺盛的情況下，犯罪活動就少了可乘之機。