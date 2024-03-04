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好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

記者子為、敏梓、金維多／洛杉磯報導
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

大賣場好市多（Costco）向來以價格便宜著稱，然而很多好市多會員可能不知道，好市多還提供旅遊套餐預訂服務。不僅在價格上有巨大的折扣，還有很多意想不到的隱藏福利和限時套餐，更是省去研讀繁瑣旅遊攻略的時間，可謂完美的旅行「私人管家」。

 視頻來源／世說新聞團隊製作

華人陳女士在前一段時間使用好市多旅遊去了夏威夷，她通過好市多旅遊的網站預訂了機票、酒店加租車的套餐，約6000元左右。她說，預定的是五星級酒店四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts)，如果通過官網預訂，一晚上的價格通常在1200元以上，全海景房（oceanfront）的價格在1500元左右，光是酒店費用就需要6000元。她補充，這樣一對比，好市多旅遊價格真的很優惠，比自己訂總體便宜1000元，而且不用支付每晚的度假村費（resort fee），還獲得了120元的好市多購物卡。陳女士說，購物卡會在旅行結束後通過電子郵件發送。

好市多旅遊便宜又便捷，獲得華人好評。(圖／陳女士提供)
好市多旅遊便宜又便捷，獲得華人好評。(圖／陳女士提供)

為感受好市多旅遊的超值價，本報世說新聞團隊以夏威夷為例，就套餐價格和自己用旅遊網站預定的價格進行了對比。本報選取5月母親節旅遊旺季，從5月10日到5月14日，共5天4晚前往檀香山的行程。好市多旅遊的預定過程非常清晰簡潔，只需要按照其步驟依次選擇酒店及房型、機票、租車即可。本報團隊選擇了檀香山的熱門酒店希爾頓（Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort），房型為部分海景房，租車則選擇了AVIS的小型車（Compact Car）, 最終算下來套餐的價格為2317.56元，而本報團隊通過航空公司官網以及Expedia預定的相同房型、機票和租車，加上每晚50元的度假村費，總共為2880.43元，算下來便宜了約563元。

本報團隊還發現，雖然希爾頓酒店並未提供其他的優惠，但其他許多酒店都有額外的大小不等的優惠，例如價值百元的食物和飲料代金券、好市多購物卡等。

通過好市多旅遊預訂酒店，通常免除每晚的度假村費。（取自好市多旅遊網站）
通過好市多旅遊預訂酒店，通常免除每晚的度假村費。（取自好市多旅遊網站）

好市多 租車 夏威夷

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專屬體驗+購物卡 好市多旅遊附加價值多

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