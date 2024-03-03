林父出庭作證 提及兒子「不在」情緒崩潰

聖蓋博 論壇報報導，亞凱迪亞 「史德運殺害兩名姪子一案」1日開庭，受害兄弟林麒安（Anthony Lin）和林智崴（William Lin）的父親林大衛（David Wei Lin）在庭上作證時一度情緒崩潰。

檢察官泰莫里（MacKenzie Teymouri）向林大衛詢問如何來到美國、如何認識妻子，兩名兒子出生時間，及妻子何時替史德運一家找房子等，當問到「兒子是否還活著時」，林大衛情緒激動，用中文大聲說話，然後用手敲擊證人席。法官摩西（Jared Moses）要求陪審團離開且休息，說︰「若這個問題對你來說太過分，可以要求休息。」林隨後道歉，摩西說︰「我將與你們一起解決問題，你不必道歉。」

當林大衛回到證人席，第二次被問到他的兒子是否還活著，林再度崩潰大喊︰「不，他們不在，他們不在！」陪審員不得不再次離席休庭。

根據泰莫里稱，2016年1月21日晚，史德運在分居妻子林艾美（Amy Lin，譯音）家中毆打她後，她在在救護車上打給林大衛，夫婦兩趕去醫院，將孩子留在亞凱迪亞家中。

林大衛庭上作證表示，史德運的確不喜歡他的岳母（林大衛母親），但不記得具體原因為何。他形容史德運脾氣差，曾吐口水到林艾美臉上，也污辱他的母親。當時林大衛警告史德運不要傷害他母親，「他的反應很糟，說會傷害我妹妹」。

林艾美作證說，2016年1月22日凌晨她出院後，林大衛開車送她回到他位於亞凱迪亞Fairview Ave.上的連棟房（townhouse），路上看見一輛看起來像史德運GMC Yukon的車，但無車牌。當時林艾美拍了張照片且撥打911，在等待的時候該輛車開走。

她說，他們決定去看同樣住在亞凱迪亞的母親，並去藥局買藥。林大衛在停車場看見一名警察，講述該輛車的情況。

他們在凌晨4時半左右抵達連棟屋，從車庫進入。她留在一樓沙發上，林大衛夫妻上樓。林艾美並未進入姪子的房間。幾個小時後，她和哥哥再次去母親家，與母親吃早餐，然後去找律師，並去了洛縣 警局Crescenta Valley分局。當他們正準備離開警局時，她的嫂嫂打電話給林大衛尖叫︰「他殺了我的兒子。」