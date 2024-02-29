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沙漠拋屍 洛杉磯大麻店華裔老闆判謀殺

記者邵敏／綜合報導
21歲大學生Juan Hernandez遭到殘忍殺害。（被害人家屬提供）
21歲大學生Juan Hernandez遭到殘忍殺害。（被害人家屬提供）

洛杉磯陪審團2月26日（周一）判定大麻藥房華裔老闆和經理一級謀殺罪成立，兩人合夥殘忍殺害一名21歲的大學生同事，並將其屍體埋在沙漠中，企圖掩蓋滔天罪行。

Daily Breeze報導，殘忍殺害他人的華裔老闆彭偉佳（Weijia Peng，音譯），34歲，記錄顯示他是阿罕布拉市（Alhambra）居民，曾在洛杉磯經營一家無證大麻藥房；同謀犯Ethan Kedar Astaphan，30歲，聖蓋博市（San Gabriel ）居民，是大麻店的經理。這家名叫VIP Collective的大麻藥房，位於洛杉磯市Western Avenue 8100街區，現已拆除。

凶案發生在2020年9月22日，被害的大學生員工名叫Juan Hernandez，遇害時年僅21歲。警方恢復的案發現場視頻顯示，當天晚上，嫌犯Astaphan在藥房內掐死員工Hernandez，可以看到藥房老闆彭偉佳關上商店後門，看著被害人一動不動。

法庭紀錄顯示，兩名兇手緊接著又對被害人注射致命劑量的氯胺酮（ketamine），之後搬運屍首開車前往沙漠。當時參與拋屍滅跡的還有彭偉佳的23歲女友Sonita Heng，由她開車。三人夥同將被害人埋在15號公路旁的一個沙漠中，距離洛杉磯市中心東北約140哩。檢察官稱，三名嫌犯在案發第二天早上6時左右回到藥房，店內監控畫面顯示，他們正在清理案發現場遺留下來的作案痕跡。

遇害的大學生Hernandez當天下班後沒有回家，家人報警失踪，並在南加地區搜尋。案發28小時後，他的車被發現遺棄在藥房幾哩之外的地方。2020年11月15日，案發兩個月後，被害人屍首在莫哈維沙漠中（Mojave Desert）被發現。幾天後，嫌犯Astaphan和Sonita Heng被捕，逃往土耳其的彭偉佳在當地被抓捕，並於2022年引渡到洛杉磯。

據悉，被害人Hernandez是El Camino Community College的學生，生前希望轉學到南加大，新冠疫情失業後，他在這家大麻藥房工作6個月，以賺取轉學所需學費。朋友稱他為Cookie，Hernandez還是一名馬拉松運動員，家人表示他非常有愛心和富有同情心。

華裔老闆為何夥同經理殘忍殺害自己的同事？法庭文件顯示，因為他們認為這名大學生涉嫌竊盜店內錢財和大麻，但目前沒有證據顯示被害人作案。檢察官稱，被告最早懷疑店內一名員工偷竊，然後點名Hernandez。據Daily Breeze報導，彭偉佳當時希望Hernandez終身殘廢。

洛杉磯陪審團26日判定，嫌犯彭偉佳、Astaphan一級謀殺罪成立，將在4月25日判刑；夥同搬運屍首的共謀犯Heng，此前接受認罪協議，並在審判期間作證，如果證詞屬實，將被判處112天的縣監獄監禁，罪名是事後從犯，定於3月7日判刑。據報導，陪審團26日庭審時間不到三個小時，開庭結束後，被害人母親表示，很難過兒子再也不能回來，但慶幸罪犯終於被繩之以法，將為他們的所作所為付出代價。

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