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企業擁獨棟住房 加州議員謝安達、波特提案抑制

編譯組／綜合報導
多位議員欲對加州企業房東罰款，專家擔心適得其反。(取自柏克萊加大特納住房創新中心臉書)
多位議員欲對加州企業房東罰款，專家擔心適得其反。(取自柏克萊加大特納住房創新中心臉書)

加州民主黨目標正指向一個新目標，認為導致住房負擔能力危機的罪魁禍首來自華爾街。2021年，全國有七分之一獨棟住宅被企業投資人購買，因財力雄厚買家出價高於想實現擁有房屋美國夢的家庭，非裔、拉丁裔與年輕人住房擁有率創歷史新低。

產業分析機構「YardMatrix」研究，預估至2023年，全美40%獨棟住房將由金融機構擁有。但這種情況尚未以同樣規模在加州發生。「舊金山紀事報」報導，根據加州無黨派「加州研究局」(California Research Bureau)研究，加州僅有不到2%獨棟住房是由大型機構投資者擁有，這些地區大部分遠離沿海價格較高的市場，集中在南加聖蓋博谷(San Gabriel Valley)與內陸帝國(Inland Empire)等房價較便宜地區。

儘管如此，從華府到沙加緬度民主黨人士，皆致力結束企業擁有獨棟住房的做法。柏克萊加大「特納住房創新中心」董事梅特卡夫(Ben Metcalf)表示，政策制定者的想法正確，確實希望為初階購屋者提供更多機會。但是，任何政策都須經過詳細考量，以免產生負面與無法預期的後果。

加州民主黨參議員候選人謝安達(Adam Schiff)與波特(Katie Porter)都提出措辭含糊計畫，欲懲罰購買大量獨棟住房的金融機構。謝安達提議，增加對金融機構購房的「財務懲罰」(financial penalties)；波特則期望對買「大量」房屋的華爾街公司徵稅。

來自聖荷西的加州民主黨眾議員李天明(Alex Lee)本月提出更具體要求，禁止擁有超過1000間獨棟住房的公司「購買額外房產並將其轉為出租」。柏克萊民主黨州參議員斯金納(Nancy Skinner)提案，自明年開始禁止對沖基金與大型投資機構在加州購買獨棟住宅，其為參議院住房委員會提出三項目標增加房產權(homeownership)的法案之一。

不過，兩位州議員都承認，加州問題尚未達到頂峰，但表示正嘗試在問題加重前，加以阻止。斯金納表示，正在收集有關企業擁房浪潮、最終對加州產生多大影響的資料數據，目標是為想要買房的加州家庭，創造一個更公平的環境。根據「加州房地產經紀人委員會」數據，去年只有15%加州家庭可負擔房屋中位價84萬3600元房屋，低於2022年的18%。

然而，加州「YIMBY」主任路易斯(Matthew Lewis)表示，雖然華爾街公司是各界對房市感到挫折的一個因素，但對他們進行懲罰，可能影響潛在住房供應。戴維斯加大法學教授與住房政策專家埃爾門多夫(Chris Elmendorf)認為，相關法案面臨更直接的挑戰。

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