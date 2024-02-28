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小額金融糾紛 消費者金融保護局、商業改善局可維權

記者金維多／洛杉磯報導
商業改善局（Better Business Bureau）是一家幫助消費者維權的非營利機構。（官網截圖）
商業改善局（Better Business Bureau）是一家幫助消費者維權的非營利機構。（官網截圖）

華人小金因不滿信用卡公司後續的處理結果，曾向銀行客服主管施壓自己要將此「惡意欺詐」行為告上法庭，客服方「雲淡風輕」的回復讓他儘管去做。但由於這種小額金融糾紛很難引起律師的興趣，小金在上網研究後發現聯邦有專門部門為民眾維權。

因銀行方的矛盾說辭，一面稱保證金服務屬於第三方扣款，不涵蓋在計畫內，另一面卻又堅稱小金未在規定期限還清帳單，無法免去339.37元的高額利息。小金表示，自己在長達數月的維權期間就有所感覺銀行對此事態度消極。並且起初發現該金融機構就在2015年因為保證金的欺詐行為遭到聯邦重罰。本報當時諮詢劉龍珠律師的建議也是銀行有強大的法務團隊，對於個人訴訟，通常會打持久戰，除非上升到集體訴訟，讓聯邦政府出手勝算才大，否則銀行方寧可不賠也會將官司進行到底。

起初小金認為，銀行方退還前6個月的保證金，自己支付後6個月的處理結果也算滿意，畢竟打官司需要消耗時間和金錢的精力。但如今卻平白無故再多出高額利息，還好自己維權期間都留有帳單證據，而且認為後續銀行的做法存在明顯的欺詐行為，自己明顯占理，一氣之下想找律師控告銀行。但誰想到諮詢了一圈，很多律師要麼太忙，要麼覺得這種小額金融糾紛費時費力，並不感興趣。

小金在社群平台研究發現，很多華人民眾反應和銀行都有這樣的小額糾紛，有些人選擇了破財消災，但還是有很多人會選擇運用法律的武器維權。在網友的推薦下，小金發現消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）是美國聯邦專門成立監管金融機構的平台，另一家商業改善局（Better Business Bureau）的非營利機構也能幫助消費者維權。不少華人表示，這兩家機構處理小額金融糾紛的效果很好，通常兩周之內就有結果，很多人都得到了有效的解決。

小金抱著試一試的態度，將自己的情況如實反映給了兩家機構，方法很簡單，在平台的投訴渠道上填寫與哪家金融機構有糾紛，將自己遇到的問題填寫，最好是將時間線、費用金額的等重要信息填寫明確，並將自己希望的處理結果以及附上強有力的證據文件。機構會幫助客戶和金融機構溝通。小金表示，通過兩家機構的「施壓」，銀行迅速做出了回應，並寄送了正式的郵件給小金，不但將多出來的利息免去，並且還將所有保證金一併退還給了他。而信用卡目前多出來的額度，銀行方表示如果60天內沒有消費，會以支票的形式退還給他。

小金還稱，銀行方雖然在信中一直稱自己所有的行為都是合法的，是出於禮貌將所有費用退還給他，但也對這期間他們的不積極行為做出了致歉。可見公道自在人心，消費者遇到這樣的問題還是需要合理運用法律的武器維權。

消費者金融保護局（Consumer Financial Protection B...
消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）是美國聯邦專門成立監管金融機構的平台。（官網截圖）

華人 信用卡 支票

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