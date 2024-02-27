3月31日起中美直航增至每周50班 盼票價降

2024年3月31日起，中方航司每周最多可執行50個中美直航航班。（記者子為／製圖）

聯邦運輸部（Department of Transportation）26日再次修改「2020-6-1」號命令，允許中國航空公司進一步增加中美直航的客運航班。從3月31日起，中國航空公司每周最多可執行50個中美直航航班。目前，美國航空公司直飛中國仍維持31個航班。

運輸部指出，該決定是在進行市場評估和對公共利益的考量後做出。該命令寫到，「我們的首要目標，是改善運輸環境，讓中美航司都能充分行使其雙邊權利，以維持美國和中國航空公司間的平等競爭和公平機會。 我們與中國民航部門進行持續且富有成效的對話。 我們相信，此舉是2024年北半球夏季中美航班正常化的重要一步」。

根據以往經驗，預計在該命令發布後的未來幾天；中方航空公司會陸續提交增加航班的申請，在審核和批准後，才會進入銷售階段。不少民眾期盼此次增班，能讓暑期機票的價格適度下降。

研究中美機票市場的專家「北美票帝」指出，目前中美直航，實際每周運行的有66個航班；其中美方31個，中方35個。 待本輪增加後，中方到50個，美方預計還是31個，總數將突破80，但仍不到疫情 前的25%。「北美票帝」預測，考量不飛越俄羅斯領空的要求，以及航司收益，美國西岸將是增班重點，洛杉磯 和舊金山 仍是航班增加的重點城市。