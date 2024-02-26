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亞馬遜網購2.7萬元600呎迷你房 長期安置要找地

記者邵敏／綜合報導
亞馬遜銷售微型住宅起價3500元，價格取決於型號、尺寸和內部設施。（取材自亞馬遜）
亞馬遜銷售微型住宅起價3500元，價格取決於型號、尺寸和內部設施。（取材自亞馬遜）

房價昂貴的洛杉磯地區，遍地都是百萬、千萬豪宅，讓不少工薪階層「望房興嘆」。洛杉磯一居民，最近以不到2萬7000元價格，在網上購買一套迷你住宅，並在抖音（TikTok）上分享新房視頻，無數觀眾為之點贊。

23歲的洛杉磯居民Jeff Bryant在亞馬遜網站上，以近2萬7000元的價格，購買一房一廳一臥室的房屋。1月29日上午8時，亞馬遜客服代表將房子送達臨時存放點。屋主描述安裝過程，稱5個人用27分鐘時間，很快就把房子安裝好。

主人粗略估計，房子面積約為600平方呎。（取材自Jeff Bryant抖音）
主人粗略估計，房子面積約為600平方呎。（取材自Jeff Bryant抖音）

Bryant在抖音上帶人們參觀他的新房。視頻顯示，他繞著房子走一圈，展示幾扇窗戶和支撐室內管道的外部硬件，房子上方有幾扇大窗戶。Bryant粗略估計，房子面積約為600平方呎，天花板看上去比較低，Bryant身高5呎8吋，他伸手就可以輕鬆觸摸到天花板。

舒適的廚房，仍然被保鮮膜包著。（取材自Jeff Bryant抖音）
舒適的廚房，仍然被保鮮膜包著。（取材自Jeff Bryant抖音）

亞馬遜專家為這棟房子提供一些免費升級，包括不同顏色的外觀、更大的面積和一些免費家具。走進房屋，首先到達的是客廳，客服送的一張沙發就擺放在客廳內，與客廳相連的是廚房。Bryant繼續展示緊湊的浴室，其中包括馬桶、水槽和站立式淋浴間，以及水槽上方有一個帶鏡子的藥櫃。

緊湊的浴室包括馬桶、水槽和站立式淋浴間，以及水槽上方有一個帶鏡子的藥櫃。（取材自...
緊湊的浴室包括馬桶、水槽和站立式淋浴間，以及水槽上方有一個帶鏡子的藥櫃。（取材自Jeff Bryant抖音）

屋主表示，他很喜歡這個浴室，但不喜歡地板中間的排水口，因為看起來像塑膠做的假大理石。Bryant透露，他計畫將這個迷你住宅，改成Airbnb出租屋，可能安置在橙縣地區，他不會住在那裡，但已經把電氣、管道等生活設施都準備好，並將對房子做一些小改動，包括將牆壁砌成乾牆（Dry Wall）等。

對購買這棟迷你住宅，這名年輕人說他沒有多想，很快就決定下手。他當時甚至都沒有考慮好，要把這個移動房屋放在何處。在Bryant為房子找到可以長期使用的土地後，亞馬遜團隊將負責把房子拆散，並運送到新地點重新安裝。目前Bryant為房子的臨時存放支付750元，且每多一周，就要再支付150元。

Bryant表示，購買這套房子就是認為它與眾不同，「很少有人這樣做，當年輕人賺錢時，往往會用錢做一些瘋狂的事。」當他在社群媒體上展示新房子後，獲得許多稱讚，有人歡呼，「恭喜你，正式成為房主」。有評論者表示，會考慮購買，但會先購買可放置住宅的土地，這可讓女兒們擁有各自的空間；也有人分享理想主義主張，表示一群人可以一起購買土地擱置這些迷你住宅，建立一個可持續發展社區。

賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（取材自Jeff Bryant抖音）
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（取材自Jeff Bryant抖音）

亞馬遜 洛杉磯 抖音

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