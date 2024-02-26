零售犯罪猖狂 商店自助結帳櫃枱漸減

位在西山的沃爾瑪商店停止使用自助結帳服務。（取材自Crime busters of West Hills網頁)

KTLA 5電視台報導，儘管有一段時間，自助結帳（Self-checkouts）被認為可節省人力是購物的未來，然該服務現在似乎正逐漸消失於零售商 店，多項原因雖曾引發一些討論，但最主要是歸咎於加州 零售犯罪浪潮不斷。

在社群媒體上，一位用戶近期發布一張位於西山（West Hills）沃爾瑪 （Walmart）商店照片，照片上是自助結帳櫃枱都被圍起來。貼文稱「因為竊盜，所有沃爾瑪均取消自動結帳服務。」KTLA電視台聯繫沃爾瑪，發言人表示「目前我們一直尋找和創新改進我們商店，目前沒有任何與刪除自助結帳相關的資訊。」

去年12月，SFGATE.com報導，目標（Target）悄悄取消位於舊金山的自助結帳櫃枱服務。其他報告稱，目標零售店只允許購買10樣或以下商品的顧客使用自動結帳服務，購物車上裝滿大量物品的消費者，無法使用自助結帳付款。

兩年前當KTLA 5報導Kohl's、H&M、Bed Bath & Beyond和Zara都在測試自助結帳服務，認為自助結帳技術對企業有吸引力。他們最大開支是勞動力，任何減少人與客戶互動的自動化形式都能節省公司費用。

如今加州的犯罪趨勢恐消除以上優勢。洛杉磯市警局2023年數據顯示，洛市零售竊盜案增加6%，許多犯罪涉及零售商店「快閃族」攻擊。但這是大城市的問題，加州公共政策研究所發現，較小的縣市，入店行搶並未增加，某些地區甚至有所下降。