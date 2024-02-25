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Grubhub疑不當獲利 洛縣提告賠償

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣控告Grubhub不當牟利。（美聯社）
洛杉磯縣控告Grubhub不當牟利。（美聯社）

洛杉磯縣正式對Grubhub提出告訴，指出Grubhub自消費者、外送員與餐廳不當獲利，要求Grubhub不得再犯，並應繳付罰款與給與賠償。

洛縣縣委會主席霍瓦奇（Lindsey P. Horvath）指出，此一法律行動代表洛縣絕不允許企業欺瞞消費者、占商家的便宜，還剝削外送員。Grubhub給KTLA電視台的聲明則說，他們一直試圖與洛縣縣委會溝通，並確認需要改善的項目，對於縣府的提告他們很失望，但也會在法庭上積極證明自己一切合法。

洛縣51頁的陳報狀列舉Grubhub多項不當之處。其例之一是，宣稱「免費」提供外送服務，但卻偷偷收取費用；不過Grubhub稱，已經沒有這種情況了，現在所有費用都會在結帳前列出。

其二是Grubhub的App宣稱以相關度提供餐廳清單，但事實上卻是以業者繳納的廣告費多寡決定優先順序；Grubhub否認，稱演算法則一直是基於地點、餐廳種類，與消費者過去的消費紀錄。

第三是Grubhub自2020年Proposition 22通過後，就增加「外送員福利金」的說明，誤導消費者可以少給或不給小費，但事實上許多洛縣外送員根本領不到福利金（drivers' benefit fees）。Grubhub稱他們的說明沒有沒有不當之處，但會再改進說明方式。

最後則是餐廳部分。Grubhub修改規定，由 Grubhub決定是否全額退費，但部分情況下是因為外送員的失誤而導致客訴，Grubhub的做法卻要餐廳負擔外送員造成的損失；Grubhub則說，相關規定2023年已經修改，並且使餐廳申訴機制更加便利。

洛縣 福利 洛杉磯

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