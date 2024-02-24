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中美關係指標 聖地牙哥動物園夏末迎熊貓

記者丁曙／綜合報導
聖地牙哥動物園的大熊貓。（取材自San Diego Zoo Wildlife Alliance）
聖地牙哥動物園的大熊貓。（取材自San Diego Zoo Wildlife Alliance）

在與中國最新一輪的保育合作中，加州將率先迎來新一對中國大熊貓。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）宣布，已與中國野生動物保護協會簽署合作協議，並向美國魚類和野生動物管理局提交了許可申請。據報導，兩隻大熊貓可能會在夏末抵達。

去年10 月對中國進行為期一周的訪問加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，「加州和中國有著深厚的文化和經濟聯繫，我們期待有機會再次歡迎這些標誌性的熊貓來到加州。從確保這一國寶的安全，到未來應對氣候變化，我們很自豪能夠繼續彼此為實現共同目標而一起努力的悠久歷史。」

去年11月，在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，中國國家主席習近平表示，中國計畫向美國派遣新熊貓，做為兩國之間的「友誼使者」。紐森州長在10月訪問中國，期間他會見了習近平和其他中國高級官員，討論氣候行動與合作、促進經濟發展和旅遊業以及加強文化聯繫，隨後舉行了亞太經合組織峰會。

加州政府希望這項公告能夠促進加州與中國之間的進一步交流與合作，事實上，在施瓦辛格（Schwarzenegger）州長、布朗（Brown）州長、已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），以及紐森州長在擔任舊金山市長期間，加州與中國之間已建立了牢固的夥伴關係。

加州 紐森 舊金山

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