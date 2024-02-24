旅人教堂損壞嚴重 無限期關閉 逾175場婚禮取消

南加知名景點「旅人教堂」無限期關閉，已有超過 175場婚禮被迫取消 。（世說新聞團隊／攝影）

南加 海濱富人區派洛斯福德牧場遭遇的山體滑坡問題，不只存在於城市的居民區；當地的知名景點「旅人教堂」（也稱為「玻璃教堂」），及多條風景優美的濱海公路與步道，也受到不同程度的破壞而無限期關閉。

濱海步道風景優美。（世說新聞團隊／攝影）

「旅人教堂」因為其獨特的全玻璃造型，和矗立在海濱懸崖上的獨特位置，成為很多人結婚的熱門地點。不過近期想要在此結婚的新人，可能要失望了；受山體滑坡導致的地表移動影響，教堂建築處於不安全狀態。

世界日報 記者21日走訪「旅人教堂」時，該教堂已經關閉；記者表明身分後，才被允許進入。教堂執行董事Dan Burchett表示，受教堂無限期關閉影響，已有超過175場婚禮被迫取消。從2023年冬季開始的頻繁降雨，讓教堂地表出現至少5吋移動，對其上方建築造成破壞。

「旅人教堂」內部看不出太大破壞，但仔細觀察可以看到玻璃破損，且周圍已有建築物滑動2呎多，必須拆除。（世說新聞團隊／攝影）

儘管「旅人教堂」的主體看不出太多損壞，但仔細觀察可以發現，有部分玻璃出現破裂跡象。Dan Burchett說，從2023年7月至今，最少有7組玻璃破裂。教堂周圍建築受到的破壞較為嚴重，有建築物已滑動2呎多，必須拆除。

部分濱海步道關閉。（世說新聞團隊／攝影）

因為臨海，派洛斯福德牧場還有許多海景步道；不過記者走訪發現，許多步道的路口都安置路障，以安全為由不再對外開放，且沒有說明重新開放的時間。通往派洛斯福德牧場的濱海公路上，也出現很多坑洞，時常需要減速才可通過，平均通行時速在20到30哩之間。

受山體滑坡影響，該區道路坑窪嚴重。（世說新聞團隊／攝影）

儘管道路破損嚴重，但不妨礙安全通行。市府經理Ara Mihranian表示，雖然當地滑坡嚴重，但部分道路仍可安全通行。不過，一切還是以市府最新公告為準。