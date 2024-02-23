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ATM取款先檢查 有盜卡裝置勿操作

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

據聯邦調查局（FBI）稱，盜刷卡行為對消費者和銀行機構造成的損失，每年預計超過10億元。不法分子選擇在ATM、加油站或銷售終端上安裝設備，竊取刷卡者的資料，最終竊取帳戶中的錢財。

去年年底，聯邦當局逮捕48名與ATM盜取銀行卡資料有關的嫌犯，案件牽涉南加地區數千名被害人，超過8000張被盜的信用卡號碼被追回，當局同時繳獲大量非法設備。財政部表示，當安裝在ATM附近的隱藏攝像機，記錄取款者銀行卡的個人識別碼(PIN) 時，不法分子就可以獲得一切，盜取賬戶內的金額、以及利用這張銀行卡非法消費，或將帳戶資訊出售給他人。

這些利用高科技的犯罪行為變得越來越複雜，也越來越難以偵查。技術顧問Marva Bailer指出，詐騙者在ATM讀卡機上安裝幾乎無法偵測的盜卡裝置，當消費者插入銀行卡時，就會迅速捕捉到數據，包括PIN碼。盜卡設備有多種形狀和尺寸，犯罪分子不斷創新，試圖隱藏它們。這些裝置通常安裝在ATM機器的外部，看起來就像它們屬於那裡一樣。除了安裝微型攝像機記錄消費者輸入的密碼，不法分子也安裝鍵盤記錄按鍵操作。

在將銀行卡插入讀卡機之前，專家建議消費者花一些時間檢查這些終端設備。首先環顧四周是否有隱藏的攝像頭，其次檢查卡槽，確保連接牢固且沒有損壞或刮傷，最後輸入PIN碼前嘗試拉動鍵盤邊緣，檢查是否已被安裝不法鍵盤。

西北社區信用合作社（Northwest Community Credit Union）表示，消費者應該留意這些危險訊號，例如ATM機器上的殘留膠帶或黏膠，卡片插入區域或鍵盤按上去感覺笨重，以及ATM機上懸掛的任何物品。如果發現這些問題，立即停止使用這台機器，並向銀行或執法部門報告。

專家表示，即使沒有發現任何危險訊號，人們提款操作時也應該遮住鍵盤，以防有人錄製。此外，如果ATM機器發生故障，應提防陌生人主動提供協助。財政部同時建議，每個人都應定期檢查自己的銀行賬戶，看是否有任何可疑消費。政府貨幣監理署專門創建一個網站 helpwithmybank.gov，幫助消費者解決各種與銀行相關的問題，包括如何應對詐騙行為。

針孔攝像機對準ATM鍵盤。 （Northwest Community Credi...
針孔攝像機對準ATM鍵盤。 （Northwest Community Credit Union）
假密碼鍵盤。（Northwest Community Credit Union）
假密碼鍵盤。（Northwest Community Credit Union）
正常讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Commun...
正常讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

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