女店主熱愛實體書：賠錢也要撐下去

江海瑩表示，經營一家書店既是挑戰也是樂趣，她珍視與顧客的每一次互動。（記者張庭瑜／攝影）

在這個數位閱讀日趨流行的時代，南加州 唯一的正體中文租書店 主江海瑩堅持著對於實體書籍的深厚愛好。她不僅維持了對傳統閱讀方式的支持，更是充滿熱情地扮演著數學教師與書店經營者的雙重角色。雖然極為忙碌，江海瑩還是不斷尋求創新之道，例如引進英文漫畫書籍，以期吸引更多的年輕讀者。

在江海瑩的經營理念中，她特別重視與客戶的互動，並將之比擬為日本漫畫「深夜食堂」裡的溫馨交流，認為每位顧客的故事都為書店注入了獨特的活力。面對著高昂的租金 和營運成本等挑戰，江海瑩依然堅持她對傳統閱讀文化的熱愛，並致力於為維護這個閱讀的小世界而奮鬥。

自從江海瑩接管「樂書坊」以來，快兩年的時間裡，她認為人生應該體驗不同的事物。雖然兼顧兩份職業非常辛苦，但她還是選擇了經營書店，並發現這段經歷既富有挑戰也充滿樂趣。作為一名全職高中數學老師，她不得不調整書店的營業時間，使其能夠適應她的工作日程，目前書店每周開放四天，她也會在工作日下班後立刻趕往書店。

江海瑩延續了前任店主的策略，維持了書店的各項服務，尤其是對連載漫畫的訂閱服務，讓固定客戶能夠得到最新發行的漫畫，這讓她感到十分滿足。即便如此，她也坦白雙重職業的負擔讓她感到有些疲憊，但她也希望能找到一種平衡，讓自己有更多的休息時間。

江海瑩表示，經營書店既是一個挑戰也是一份樂趣。她的顧客大多是成年人和長期顧客，他們對中文書籍和漫畫有著特定的興趣。例如，許多男性顧客偏愛租借武俠小說和經典漫畫，如「火鳳燎原」和金庸系列漫畫等，而女性顧客則更喜歡言情小說等類型。這種多樣化的需求不僅豐富了書店的藏書，也為經營帶來了樂趣與挑戰。

面對數位化閱讀的衝擊，江海瑩相信實體書店擁有其不可替代的價值。她試圖通過引入英文漫畫來吸引更多年輕客源，或透過銷售活動來緩解庫存壓力。在經營過程中，她最珍視的是與顧客之間的互動，在租書店中，每位顧客都帶著自己的故事來到書店，分享生活的點滴。這種人與人之間的聯繫使書店成為了不僅僅是租書的場所，也是社區交流的空間。

儘管面對著租金和經營成本的壓力，江海瑩仍然希望能夠保留這個閱讀的小天地。她堅信，傳統的書店和閱讀文化擁有無可取代的魅力和價值，她願意為所有愛書人繼續維持這家店的運營。