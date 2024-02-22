女店主熱愛實體書：賠錢也要撐下去
在這個數位閱讀日趨流行的時代，南加州唯一的正體中文租書店主江海瑩堅持著對於實體書籍的深厚愛好。她不僅維持了對傳統閱讀方式的支持，更是充滿熱情地扮演著數學教師與書店經營者的雙重角色。雖然極為忙碌，江海瑩還是不斷尋求創新之道，例如引進英文漫畫書籍，以期吸引更多的年輕讀者。
在江海瑩的經營理念中，她特別重視與客戶的互動，並將之比擬為日本漫畫「深夜食堂」裡的溫馨交流，認為每位顧客的故事都為書店注入了獨特的活力。面對著高昂的租金和營運成本等挑戰，江海瑩依然堅持她對傳統閱讀文化的熱愛，並致力於為維護這個閱讀的小世界而奮鬥。
自從江海瑩接管「樂書坊」以來，快兩年的時間裡，她認為人生應該體驗不同的事物。雖然兼顧兩份職業非常辛苦，但她還是選擇了經營書店，並發現這段經歷既富有挑戰也充滿樂趣。作為一名全職高中數學老師，她不得不調整書店的營業時間，使其能夠適應她的工作日程，目前書店每周開放四天，她也會在工作日下班後立刻趕往書店。
江海瑩延續了前任店主的策略，維持了書店的各項服務，尤其是對連載漫畫的訂閱服務，讓固定客戶能夠得到最新發行的漫畫，這讓她感到十分滿足。即便如此，她也坦白雙重職業的負擔讓她感到有些疲憊，但她也希望能找到一種平衡，讓自己有更多的休息時間。
江海瑩表示，經營書店既是一個挑戰也是一份樂趣。她的顧客大多是成年人和長期顧客，他們對中文書籍和漫畫有著特定的興趣。例如，許多男性顧客偏愛租借武俠小說和經典漫畫，如「火鳳燎原」和金庸系列漫畫等，而女性顧客則更喜歡言情小說等類型。這種多樣化的需求不僅豐富了書店的藏書，也為經營帶來了樂趣與挑戰。
面對數位化閱讀的衝擊，江海瑩相信實體書店擁有其不可替代的價值。她試圖通過引入英文漫畫來吸引更多年輕客源，或透過銷售活動來緩解庫存壓力。在經營過程中，她最珍視的是與顧客之間的互動，在租書店中，每位顧客都帶著自己的故事來到書店，分享生活的點滴。這種人與人之間的聯繫使書店成為了不僅僅是租書的場所，也是社區交流的空間。
儘管面對著租金和經營成本的壓力，江海瑩仍然希望能夠保留這個閱讀的小天地。她堅信，傳統的書店和閱讀文化擁有無可取代的魅力和價值，她願意為所有愛書人繼續維持這家店的運營。
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