網路平台對新聞付費 加州新聞保護法重啟審議

眾議員威克斯（左）2023年6月間與同僚村土康郎討論加州新聞保護法。（美聯社）

加州 議會2023年一度暫停審議的「加州新聞保護法」（California Journalism Preservation Act），2024年將重啟審議，參議會最快8月通過。雖然州長紐森尚未表態，但該法獲得跨黨派的廣泛支持，應該能夠生效實施。

Google 、Meta等網路平台使用新聞報導是否應該付費，近年來一直是各國討論的議題之一。繼澳洲 2021年通過付費法案後，加拿大也在2023年實施新法，新聞保護法提案人眾議員威克斯（Buffy Wicks）指出，在眾議會通過後，參議會暫停審議的目的之一，就是觀察加國實施後的成效，並對加州新法進行調整。

針對新法的相關事項，哥倫比亞大學的半年刊「哥倫比亞新聞觀察」（Columbia Journalism Review）近期與威克斯對談，以下為重點摘要：

問：立法宗旨為何？

答：加州有百家媒體在過去十年間停刊，連洛杉磯時報都裁員，議會不能再坐視情況惡化。州議會裡有很多成員原來是縣市議員，他們都說，與民生相關的縣市議會決議，根本沒有記者到場，因為人力不足，這樣的報導環境怎能保護民眾知的權力。

問：新聞保護法為何暫停審議？

答：雖然眾議會非常快地通過草案，但也引起部分質疑，特別是來自媒體集團與工作者的，其中有兩大議題是多位議員覺得需要再深思的。

第一是，如果付費標準是依照點閱率，會不會導致「標題新聞」更加氾濫，從而導致加州媒體的惡質化。（編按：標題新聞即指以聳動、甚至不實的標題，引誘讀者點閱。）

第二是，雖然總部不在加州，但加州閱讀率非常高的媒體該怎麼辦？因此威克斯在與參議院司法委員會主席討論後，決定暫停審議，因為做好比做快更重要。

問：去年至今做了那些修正？

答：首先當然是參考加國的實行成效，他們的分配標準是依照員工人數，而非點閱數。另外也與聯邦、美國公民自由聯盟（ACLU）、非營利媒體、大型媒體與記者公會深入討論，當然也有與Google、Meta討論。

而面對依照規模分配可能產生的分配不均問題，目前的機制是，媒體與平台自行議價，但是小型媒體可以合組聯盟，單獨一家負擔不起對抗Google的律師費，那就多家一起。

問：如果平台真的完全不用新聞該怎麼辦？

答：Facebook已經減少新聞量很長一段時間了，可以預期的是未來可能完全不用。但是Google就不一樣了，因為新聞報導與公開資料是他們的根本，因此雖然號稱要抵制澳洲、加國，但最後還是得埋單。加州如果能訂出合情合理的新規，對於美國其他地方也是個好範例。