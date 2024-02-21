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加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

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加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

編譯陳盈霖／綜合報導
今年4月加州住房金融局將推出第二論「加州夢共享貸款計畫」，幫助首購族購屋，但申請內容有些改動。（美聯社）
今年4月加州住房金融局將推出第二論「加州夢共享貸款計畫」，幫助首購族購屋，但申請內容有些改動。（美聯社）

KQED電視台報導，加州住房金融局（CalHFA）去年針對首購族推出的首輪「加州夢共享貸款計畫」（California Dream for All Shared Appreciation），11天內耗盡約3億元資金。今年4月將推出第二輪貸款計畫，但申請內容有些改動。加州住房金融局發言人強森（Eric Johnson）表示，這次將有2億5000萬元資金，預計幫助1600人至2000位新申請者。

非營利住房研究和倡議組織，加州社區建設者（California Community Builders）執行長布瑞耐斯（Adam Briones）表示，首輪加州夢共享貸款計畫，並未達到當初規畫人員希望的地理覆蓋範圍，也未達到預期人口目標。

第一輪計畫資金共幫助近2200位首購族。但根據CalHFA，只有3%受助者為非裔，白人35%，西裔33%，亞裔19%。布瑞耐斯認為資金並未平均按照地理分配，各族裔住房率差異並未獲得改善，且沙加緬度居民份額不成比例。

強森表示，今年第二輪申請的變化，希望解決這些差異。以下是申請時所需資訊。

根據該計畫，加州將支付高達20%的房屋成本。這筆錢是當出售房屋時，才需無息還款，然貸款者還需償還房屋增值的20%。若購買價值60萬元房屋，10年後以70萬元售出，需償還最初12萬頭期款與額外的2萬元。

與去年一樣，申請者需為加州居民（公民、綠卡或其他方式定義合格的外國人）首購族。與去年不同的是，申請者中至少有一人需是第一代購屋者，這意味著他們父母目前在美國並無房產，確保該計畫用於真正需要資金者。

去年，該地區收入中位數的150%居民可申請，今年門檻降至該地區收入中位數的120%。收入限制範圍，從聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的28萬7000元，到該州一些農業地區，如弗雷斯諾縣13萬2000元不等。申請者信用評分需達到680分，債務與收入比不超過45%。

申請者要做的第一件事是找到一家經CalHFA批准，提供加州夢共享貸款計畫的機構，以獲得該機構預先批准，申請者需拿到預先批准信才能在4月提出申請。

之後，申請者需參加5至6小時的購屋者教育課程，和一小時共享貸款的運作方式課程，可上calhfadreamforall.com註冊。被選中獲得貸款計畫者，有90天時間尋找夢想之家。

與2023年第一輪貸款先到先得方式不同，今年將進行抽籤。強森說，若申請者的表格有錯，CalHFA會與申請者合作修改。

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