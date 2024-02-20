雇主欺壓走線客 小心觸勞工法、人口販賣罪

聯邦勞工部 美西打擊人口販賣華裔專員張克塵日前表示，隨著從美墨邊境進入美國走線 客數量增多，一些人在美遭雇主欺詐虐待，違反勞工法的案例也隨之增多，一旦雇主遭到舉報，恐涉及人口販賣罪，依法要嚴懲。

張克塵日前應邀在華興保險 舉行的宣導新實施勞工法、稅法講座時做上述表示。張克塵說，近年從美墨邊境進入美國境內的走線客數量急劇增多。很多華人走線客通過借高利貸偷渡。他們到了美國後急於找到工作賺錢。一些業者趁機採取非法雇用部分走線人，這些受雇者有的得到庇護獲得工卡，有的沒有。一些雇主在工作完成後，以試用為名拒不支付薪水或少支付。按照聯邦勞工法規定，無論是否有合法文件，都需要按照規定支付勞動所得。

目前這類情況也逐漸增多趨勢。所以勞工部門鼓勵受欺詐雇員舉報不良雇主。他強調，嚴格來說，如果雇主欺詐受雇走線人，並且違反勞工法規定，採取虐待手段，還涉嫌涉及人口販賣罪，依法必須嚴懲。

另一方面，張克塵說，還有一個嚴重的問題，即一些雇主為了降低成本，利用另一家公司的名義來雇用員工。這種情況在製造業、物流業和餐飲業尤其常見。雇主以這樣的理由來解釋，他們雇用的員工實際上是由另一家公司派遣來的，因此他作為雇主不需要為這些員工提供保險或其它福利，或者可能支付較低薪水。

張克塵指出，不管是哪家公司派遣的員工，只要他們在工作，雇主就必須遵守勞工法的規定。即雇主需要提供員工應有的保險和福利，並支付符合法定要求的薪水。即使員工是由另一家公司派遣來的，雇主仍然有責任確保他們受到合法的待遇。