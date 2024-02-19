南加本周再降雨 多地發布洪水警報

自18日晚開始，一場新風暴襲擊南加州地區，將帶來持續數天的降雨天氣。（記者趙健／攝影）

根據國家氣象局（National Weather Service）預測，自18日（周日）晚開始，一場新風暴將襲擊南加州 地區，帶來持續數天的降雨天氣。氣象專家指出，儘管本輪風暴的降雨量，預計不及上一場風暴，但可能導致更嚴重的洪澇災害。目前，南加 州大部分地區都已發布洪水 警報。

氣象信息顯示，新一輪降雨預計將於18日晚7時15分開始，首先影響范杜拉縣（Ventura County）地區，之後將於19日（周一）和20日（周二）席捲整個南加州。洛杉磯縣、范杜拉縣、橙縣和內陸帝國的多個縣市已經發布洪水警報，從18日下午持續至21日上午。

國家氣象局指出，預計19日至20日期間的降雨最為劇烈。范杜拉縣將受到最大影響，當地降雨量預計在3至4吋之間；橙縣降雨量最少，在1吋左右；洛杉磯盆底大部分地區，可能出現2至4吋的降雨量，山麓和山區降雨量可能高達6吋。

氣象專家表示，雖然新風暴的強度不如上一輪風暴劇烈，但引發洪水、泥石流等自然災害的可能性反而更高。這是由於在連續數周的降雨後，地面濕度處於飽和狀態，即使是1吋的降雨量，也可能引發新的問題。如山體滑坡、泥石流、洪水等。

目前，南加州大部分地區都已發布洪水警報，並針對海拔較高地區發布冬季天氣警告。洛杉磯縣發布「泥石流警報」，預計McDonald Creek、Del Arroyo Drive以及La Tuna Canyon Road地區將出現中度洪水和泥石流。內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和聖哈辛多山區（San Jacinto Mountains）的冬季天氣警告也已啟動，降雪量預計在7000至8000呎之間。