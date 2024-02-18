洛縣學術10項全能 阿罕布拉高中奪冠

阿罕布拉高中以4萬3925分的成績勇奪今年洛杉磯縣學術10項全能競賽冠軍。（圖：洛杉磯縣教育局提供）

洛杉磯 縣第42屆洛杉磯學術10項全能競賽（Academic Decathlon）本周落幕，以華裔生為主的阿罕布拉 高中（Alhambra High School）在教練桑切斯（Jose Sanchez）帶領下，以4萬3925分的亮麗成績捧下了冠軍盃，在37所參賽學校中展現了超強的學術實力。

洛杉磯縣教育局局長杜蘭多博士（Dr. Debra Duardo）表示：「我們恭喜阿罕布拉高中及其教練在此次學術10項全能競賽中的優異表現。他們對學習所付出的努力、奉獻和熱情得到了回報。我們也為所有10項全能競賽選手的成就感到驕傲。」

這場比賽有460多名學生共襄盛舉，他們來自洛杉磯縣63支代表隊。該比賽從今年1月18日開始，並在2024年2月3日畫下句點。洛杉磯縣教育局在2月16日舉辦頒獎典禮，向所有參與10項全能競賽的選手致敬，並肯定他們的成就。

此次洛縣10項全能競賽的前5名隊伍依次為：阿罕布拉高中（Alhambra HS）、El Rancho高中、西區高中（West HS）、PV半島高中（PV Peninsula HS）、北區高中（North HS）。

除了前5名隊伍外，比佛利山高中（Beverly Hills High School）、麗浪多聯合高中（Redondo Union High School）和南高中（South High School）也將晉級加州 學術10項全能競賽。該全州性競賽將於2024年3月6日開打，並於3月24日在聖塔克拉拉（Santa Clara）舉行頒獎典禮。在加州競賽獲勝的隊伍將晉級全國學術10項全能競賽，該項競賽將於4月25日至27日在賓州匹茲堡（Pittsburgh, Pennsylvania）舉行。

羅蘭高中 (Rowland High School) 的教練科爾（Matthew Cole）榮獲科迪奇（Roberta Kordich）教練獎。該獎項每年頒發一次，授予在基本的指導以外，還能夠激勵學生達到更高程度的學習和卓越表現的教練。