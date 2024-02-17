年節展機票得主擬暑期返台探親 讚豐富活動讓全家歡樂

世界日報洛杉磯社社長于趾琴（左）和華航營業代表葉敏芬（右）共同為江小姐（中）頒發獎項。（記者子為／攝影）

奇諾（Chino）居民江小姐在世界日報 近日舉辦的迎春年節展中，幸運地抽中了二等獎，該獎項由中華航空（China Airlines）贊助，為洛杉磯 往返台北的經濟艙機票，獎項由洛杉磯世界日報社長于趾琴和華航營業代表葉敏芬共同為江小姐頒發。江小姐說，這是她人生中第一次中大獎，非常驚喜。

江小姐表示，她一直是世界日報的忠實讀者，不論是網站、APP還是微信 公眾號，她都保持著關注。她也是迎春年節展的老顧客，每次都會帶全家一起前往。因為她的小孩在美國長大，年節展是一個絕佳的親子同行機會，讓小孩能深度體驗中華傳統文化，而且小朋友們每次都玩得非常開心。

江小姐對年節展的便利停車、豐富活動和各種美食印象深刻，展會中眼花撩亂的活動讓小朋友們很開心，尤其是First 5 California和迪士尼的展台，讓他們收穫許多新奇體驗。

江小姐是從朋友處得知她中獎的消息，當時感到十分欣喜，她說，憑藉這張中獎的機票，估計會在今年暑假期間回到台灣探望父母。同時，她希望世界日報能夠繼續做得更好，讓更多的人能夠參與到像嗨中秋、年節展這樣的活動中，進一步體驗中華文化的魅力。

華航營業代表葉敏芬表示，華航一直和洛杉磯的台灣社團保持著緊密聯繫，希望透過社團服務更多華僑，所以多次參與贊助世界日報的活動，為華人出行助力。葉敏芬指出，新的一年華航也推出了許多優惠政策，比如會員日、生日優惠、學生優惠等，目前最優惠的台北／洛杉磯往返機票僅售805元。同時，葉敏芬表示，華航還提供企業會員的選擇，加入後消費可回饋雙重點數，並能獲得很多禮遇。活動和優惠的詳情都能在中華航空官網搜尋到，建議看清楚相關政策，比如時間限制等。