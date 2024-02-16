華人用餐各自付帳 小費遭索雙倍

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

近年來，許多人認為美國的小費文化已在慢慢變味，有消費者表示，商家為了獲得更多小費，常會做一些 「暗藏心機 」的數字遊戲，讓人摸不著頭腦。洛杉磯華人 指出，曾在一家火鍋連鎖店用餐時，被誤導支付雙倍小費，事後研究帳單許久，才弄清楚是怎麼一回事。

洛縣 華人居民Emma，一天中午約朋友在一家知名的火鍋連鎖店用餐。當時店內有特價午餐，一份小火鍋配一杯飲料，價格是16.23元，在物價高漲的年代，這樣的價格非常實惠。

Emma與朋友各自點了一份套餐，一邊聊天一邊享用美食，結帳時，她們告訴服務生將各自支付帳單。兩人的帳單顯示每份套餐加稅後17.89元，同時小費建議分別是18%、20%、22%。雖然店內沒有太多服務，但Emma和朋友覺得，這頓午餐讓她們很愉快，於是兩人都選了20%的小費。按照帳單提示，20%的小費是6.49元，Emma和朋友各自支付24.38元，之後便離開這家店，她們當時沒有發覺任何問題。

幾天後，Emma無意中翻到這張餐飲帳單，她仔細計算了一下，發現她和朋友竟然付了雙倍的小費。原來店家分別給出兩張各自消費的帳單，但小費卻按照兩人消費總價給出的建議，也就是說，Emma當天的餐飲費用稅前16.23元，20%的小費應是3.25元，但她付了6.49元，等於給了店40%的小費，朋友也是如此。

對於這樣的經歷，Emma表示非常不舒服，雖然只是很小的一筆費用，大多數人根本不會去計算，「如果不是無意中翻出帳單看了一眼，我也不會察覺出有什麼不對 。」Emma認為，商家的小費建議存在很大誤導，不確定這是工作人員的誤操作，還是「暗藏心機」的數字遊戲，「我們各自支付帳單，但小費卻按照總價建議，這不是欺詐嗎 ，因為很多消費者不會自己計算，都按照商家建議給的，我基本上都會這樣。」

事後Emma表示，自己不願跟商家為這麼一筆小錢爭論，「說到底，還是自己的數學太差了，10多元的消費，小費卻給了6元多。」Emma自嘲說，「到了美國後，我的數學運算能力愈來愈差勁。」有了這次的遭遇，Emma說以後會對帳單多留個心眼，不能稀里糊塗隨便填寫。

一些華人指出，按照以往的小費傳統標準，通常午餐15%、晚餐20%，當然根據每人消費體驗不同，也會給出或高或低的小費；但如今，無論中晚餐，大部分商家帳單上給的小費建議，最低就是18%，讓消費者「不好意思支付低於這個比例」。

更有華人消費者表示，很多時候，服務生就站在一旁等著顧客填寫小費，感覺給少了就會遭受對方白眼；而一些商家則通過平板電腦要求顧客支付帳單，其中的小費選項讓人摸不著頭腦，免於尷尬，最安全的辦法就是直接選擇店家的小費建議；甚至有顧客指出，曾經遭遇過非常尷尬的場景，支付小費不到18%，竟然被店員追出門討要。