安大略華男遇未成年仙人跳 遭勒索2萬元

微信約炮在南加華人區橫行，有華人男子遭遇未成年仙人跳，圖為示意圖。（Unsplash圖片）

微信 約一夜情在南加華人 區橫行，有華人男子遭遇未成年仙人跳。一名安大略華人男子1月初在微信遊戲群被一女生加好友，對方各種手法約見面。結果在見面後，該華男遭遇仙人跳，被女方父母索要錢財，且對方未成年，該男子還差點吃官司。

來自中國大陸的25歲男子，1月初在一個遊戲微信群認識一名女生，女生加他好友後，一直在言語上挑逗他，表示想談戀愛，想約男生見面，但男生覺得太突兀，沒有答應對方見面請求。女生和他從早上聊到下午，還發來一張個人照片，但照片PS（即用軟體修改）的痕跡很重，男生要求對方發日常照片，結果被女生拒絕。女生一直要求和男生見面，男生問「為什麼一直叫我？」女生說「趁我爸爸不在，想做什麼就做。」男生表示，下班後可以見面，之後女生一直詢問對方下班沒，催他趕緊過去。

男生按照女方提供的地址，來到其位於安大略的小區，女生不僅發給他小區門的密碼，還專門下來接這個男生，將他帶到樓上自己的房間。到房間後，女生主動親他抱他，但男生覺得對方妝容太濃，興致不高。隨後女生脫了上衣，這時一個自稱爸爸的人出現，質問他們「為什麼做這種事情？」隨後打電話給女生的「媽媽」，且把媽媽的電話給男生聽，那個「媽媽」說，「她只有16歲，你作為中國人這麼做多丟中國人臉，你父母知道該有多難過。這個事情不要讓你父母知道，最好的解決辦法是給錢刪除微信。 」

對方開價2萬元，這名男生表示只能拿出3000元，女生的爸爸扣下男生的手機和汽車鑰匙，並威脅他不給錢就告他強姦未成年少女。男生在美國沒有合法身分，最初不敢報警，擔心報警會惹來麻煩，但朋友建議他留下對方勒索的證據，就在男生試圖拖延時間套對方話時，女生「爸爸」發現不對，兩人發生爭執，男生把車鑰匙和電話拿回後逃走。隨後女生「爸爸」報警，警方找到男生問話。

在警方問話中，男生表示， 他不知道女生是未成年，對方也沒提到過她上高中，且她妝容太濃，看起來像20多歲，他也沒有摸過對方隱私部位。他提供對方父母對話錄音和微信聊天紀錄。警方隨後放他離開，他也不打算起訴和追究對方法律責任，因為這種事不光彩。