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爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

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爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

記者王若然／綜合報導
四歲的Justin Chan被劫走。（取自加州高速路巡警）
四歲的Justin Chan被劫走。（取自加州高速路巡警）

13日（周二）下午的一則安珀警報（amber alert）讓南加州民眾揪心，一名四歲的華裔男童被歹徒駕車綁架。所幸在警報發出後一小時後，警方在兩名好心人的幫助下順利找到了車，小男孩安然無恙。

這則安珀警報也在華人社區熱烈討論。根據當時加州高速路巡警發出的警報，被綁走的男孩為四歲的Justin Chan。他於當日下午約5時46分，在長堤市Linden Avenue和1街附近被綁架。警方發布了一張海報，上面有Justin Chan的照片，以及歹徒駕車的型號，車子為一輛灰色2021年Honda Accord四門轎車。

根據長堤市警方，男孩的爸爸當時開著車送外賣，Justin就坐在後座椅上。爸爸到達指定地點後下車去送外賣，沒有熄滅引擎，歹徒趁機跳上車子將車開走。

當晚近8時，警方更新消息，稱男孩和車子已被找到。根據KTLA電台的報導，車子當時停在長堤市The Pike購物商場的Pine街上。根據電視畫面，數輛警車圍住被盜車，一名女警在檢查完後座的Justin後將其抱出，這時男孩的爸爸趕過來抱住他掩面而泣。

Justin與爸爸團聚。（取自KTLA）
Justin與爸爸團聚。（取自KTLA）

據悉，當時是兩名好心人最先發現了被盜車輛並打電話報了警，這兩人是年輕女孩Yenny Lu和Reagan Dunn。根據KTLA的採訪，Yenny Lu表示遠遠看見那輛車後，趕緊上前查看是否為警方正在尋找的車輛。Reagan Dunn表示，當確認是那輛車後，她撥打了報警電話。找到男孩後，孩子的媽媽對她們很感激，讚賞了她們快速的反應力。

兩名好心人最先發現了車子並報了警。（取自KTLA）
兩名好心人最先發現了車子並報了警。（取自KTLA）

KTLA最後的畫面顯示，Justin被爸爸抱著，手上拿著氣球玩具，被警方護送上了警車。

目前盜車賊仍在逃，警方未公布嫌疑人信息。

長堤市市長Rex Richardson在推特上發文說：「感謝我們警消人員英雄般的行動，Justin Chan被找到了，他安然無恙地與家人團聚。我想要感謝長堤市警方以及加州高速路巡警快速的反應能力以及高效的合作，拯救了小男孩。」

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