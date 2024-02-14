亞美公義中心 提供普通話、廣東話免費法律援助

亞美公義促進中心提供普通話及廣東話法律咨詢熱線。（圖：AJSOCAL提供）

對多數無證移民 來說，高昂的律師費，常常讓他們望而卻步，不得不自行提交移民申請。然而，移民申請流程複雜，DIY申請可能導致案件被擱置，甚至被拒。實際上，無證移民還可與當地非營利組織聯繫，尋求免費的法律援助。

作為美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）創辦40年來已為許多無證移民提供法律咨詢，這類移民案件常面臨特殊挑戰。AJSOCAL指出，庇護 案件通常較難勝訴，因為法庭已經受理過大量同類型申請。無論是何種移民項目，一旦有大量同一國籍的申請者，獲批難度就會增加，這往往會影響到那些本來符合資格的申請人。2023年，AJSOCAL收到的庇護移民相關咨詢，較以往顯著上升。

庇護案件的另一個難點是，一些經由中南美洲輾轉來美的申請人，往往沒有或只有少量文件來支撐他們的申請。他們在漫長且艱辛的旅程中，很可能丟失或損壞行李，亦或是出於減輕行李考量，主動考慮放棄一些文件。

不幸的是，無證移民常常成為移民詐騙者的獵物。一些不法分子試圖誘騙這類移民，向他們收取高昂費用，聲稱能夠指導他們穿越美國邊境，或者承諾協助他們處理法律事宜，但其實，這些人並不是專業律師。另外還有一些無證移民，因語言障礙尋求中介服務，常常上當受騙或被拖延時間。

因為庇護案件的處理時間較長，一些求助者不得不等待數月甚至數年，才能開始他們的法庭案件。在此期間，由於工作許可遲遲未能獲批，他們無法在美國合法工作，生活難以獲得保障。

AJSOCAL社區參與導航員Heidi Shen介紹，AJSOCAL可向求助者提供免費法律諮詢，包括移民、家庭法、就業法、種族歧視 和仇恨事件等多個維度，並提供廣東話、韓語、越南語等八種語言的免費求助熱線。她呼籲需要幫助的無證移民，致電普通話/廣東話熱線800-520-2356，或登錄官方網站https://www.ajsocal.org/尋求中文服務。