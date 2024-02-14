我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

亞美公義中心 提供普通話、廣東話免費法律援助

記者趙健／蒙特利公園市報導
亞美公義促進中心提供普通話及廣東話法律咨詢熱線。（圖：AJSOCAL提供）
亞美公義促進中心提供普通話及廣東話法律咨詢熱線。（圖：AJSOCAL提供）

對多數無證移民來說，高昂的律師費，常常讓他們望而卻步，不得不自行提交移民申請。然而，移民申請流程複雜，DIY申請可能導致案件被擱置，甚至被拒。實際上，無證移民還可與當地非營利組織聯繫，尋求免費的法律援助。

作為美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）創辦40年來已為許多無證移民提供法律咨詢，這類移民案件常面臨特殊挑戰。AJSOCAL指出，庇護案件通常較難勝訴，因為法庭已經受理過大量同類型申請。無論是何種移民項目，一旦有大量同一國籍的申請者，獲批難度就會增加，這往往會影響到那些本來符合資格的申請人。2023年，AJSOCAL收到的庇護移民相關咨詢，較以往顯著上升。

庇護案件的另一個難點是，一些經由中南美洲輾轉來美的申請人，往往沒有或只有少量文件來支撐他們的申請。他們在漫長且艱辛的旅程中，很可能丟失或損壞行李，亦或是出於減輕行李考量，主動考慮放棄一些文件。

不幸的是，無證移民常常成為移民詐騙者的獵物。一些不法分子試圖誘騙這類移民，向他們收取高昂費用，聲稱能夠指導他們穿越美國邊境，或者承諾協助他們處理法律事宜，但其實，這些人並不是專業律師。另外還有一些無證移民，因語言障礙尋求中介服務，常常上當受騙或被拖延時間。

因為庇護案件的處理時間較長，一些求助者不得不等待數月甚至數年，才能開始他們的法庭案件。在此期間，由於工作許可遲遲未能獲批，他們無法在美國合法工作，生活難以獲得保障。

AJSOCAL社區參與導航員Heidi Shen介紹，AJSOCAL可向求助者提供免費法律諮詢，包括移民、家庭法、就業法、種族歧視和仇恨事件等多個維度，並提供廣東話、韓語、越南語等八種語言的免費求助熱線。她呼籲需要幫助的無證移民，致電普通話/廣東話熱線800-520-2356，或登錄官方網站https://www.ajsocal.org/尋求中文服務。

移民 庇護 種族歧視

上一則

退休收入有限 中高齡多負債

下一則

申請工卡6次遭拒 中國學霸在美「黑」12年

延伸閱讀

中國無證客增長最快 單日269人被捕 4個半月2萬人遭拘

中國無證客增長最快 單日269人被捕 4個半月2萬人遭拘
前官員：賀錦麗沒把移民問題當己任「講好聽叫沒效率 講難聽…」

前官員：賀錦麗沒把移民問題當己任「講好聽叫沒效率 講難聽…」
6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准

6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准
第三國會選區特殊選舉 移民及犯罪問題成風向

第三國會選區特殊選舉 移民及犯罪問題成風向
H1B相關費用漲逾千元 「空降」政庇項目費用恐惹議

H1B相關費用漲逾千元 「空降」政庇項目費用恐惹議
H1B境內續簽首批名額足 後續或開放更多國家

H1B境內續簽首批名額足 後續或開放更多國家

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事