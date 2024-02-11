過年遇周末 華人城市熱鬧 商場人氣旺 中餐館座無虛席

中午高峰期，中餐館等位人數近百人，門口站滿了顧客。（記者邵敏／攝影）

當農曆春節大年初一遇上周末，南加華人 商場人潮洶湧，中餐館座無虛席，門裡門外都是等位的食客，擁擠程度幾近瘋狂。高峰期時，有餐廳顧客平均排隊時長近2小時。讓人意外的是，除華人顧客外，不少其他族裔消費者也穿著紅色喜慶衣服，眾人一起感受中華民族傳統佳節的濃厚氣氛。

2月10日（周六）是華人傳統的農曆大年初一，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞 (Arcadia)金都餐廳，中午時分熱鬧非凡，門内門外都是等位的食客， 就連停車場也是人滿為患，許多顧客開車來回轉好幾圈，還是找不到停車位置。

金都餐廳工作人員表示，當天上午9時30分左右，顧客就已經開始排隊，一直到下午都沒有停過。中午高峰期，等位人數近百人，平均等待時間長達一個半小時至兩個小時，有些人站在餐廳門口耐心等候，也有人索性坐在車上休息。店內進出十分擁擠，用摩肩接踵一詞形容毫不誇張。

金都餐廳，大年初一中午座無虛席。（記者邵敏／攝影）

服務生表示，餐廳一周前就已不再接受預定座位，每年通常從大年夜開始，一直到年初三，生意都非常火爆。金都餐廳特別推出688元、888元一桌的豐盛宴席，可供8至10人享用。10日當天，無論就坐的，還是等位的食客，一眼望去，除華人外，一半都是其他族裔面孔，人們穿著喜慶衣服，一起慶祝農曆新年。

聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita），當地華人習慣稱為Arcadia mall，大年初一這天更是人來人往。商場邀請傳統手工藝人為顧客免費做糖人、泥人、以及各種可愛的麵團公仔。人們排著長長隊伍，一名華人媽媽表示，她帶著孩子已經在隊伍裡等了兩個小時。捏泥人的老爺爺忙個不停，他說不到一個小時，就已經現做現送80多個。

人們排長隊，領取免費糖人、泥人等手工藝品。（記者邵敏／攝影） 商場邀請傳統手工藝人為顧客免費做糖人、捏泥人。（記者邵敏／攝影）

亞市商場內到處都是農曆新年元素，紅色的紙傘、金色的扇子懸掛在各角落，中央大廳搭建花團錦簇的燈籠花台，人們身著盛裝拍照留念，孩子們製作蓮花燈、畫花臉，主舞台上輪番上演精彩節目，每個人看上去都喜氣洋洋，流連忘返。

商場中央大廳搭建花團錦簇的燈籠花台。（記者邵敏／攝影）

亞市商場內到處都是農曆新年的元素。（記者邵敏／攝影）

顧客張先生表示，今年的農曆大年初一碰上周六，孩子們放假，大人也休息，正好一家人出來過年，感受一年中最熱鬧的時候。不過張先生感慨，「人太多了，擁擠的有些頭暈，在美國待久了喜歡清淨，這樣人擠人的場面，和國內太像了。」