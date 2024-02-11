漢庭頓圖書館湧人潮 賀新春喜洋洋
漢庭頓圖書館（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens）10日至11日舉辦中國新年慶典。此次活動精彩紛呈，匯聚豐富的中國傳統文化表演，如舞獅、舞龍、變臉、武術展示、中國音樂演奏及藝術和手工藝示範等，吸引眾多民眾身著傳統漢服參與。
活動的亮點包括，漢樂集於中國園的現場音樂表演，以及京劇精采演出，讓參觀者在美妙音樂中體驗中國文化的獨特魅力。此外，少林寺文化中心美國分中心在東草坪展示的武術表演、K-STAR的柔體術與武術展示，以及北少林功夫的舞龍舞獅等節目，均展示中國武術的深厚底蘊和生動活潑節日氛圍。變臉表演，更是讓現場觀眾驚喜連連，感受中國傳統戲曲藝術的神奇魅力。
漢庭頓圖書館戰略舉措總監Sian Leong Adams分享這次慶祝中國新年活動的細節。她表示，這是漢庭頓圖書館最重要的活動之一，今年活動特別加入龍年元素，通過各種裝飾和活動來體現，包括樂高版中國園林展覽以及深受民眾喜歡的舞龍、舞獅表演等，為參觀者提供豐富文化體驗。
Adams表示，為迎接每天超過6000名參觀者，漢庭頓圖書館精心規劃這一盛大活動，從裝飾佈置到安排表演者和現場攤販，無不展現對傳統文化的尊重和熱愛。漢庭頓圖書館希望透過活動吸引不同年齡和背景的人參與，共同學習和分享有意義的文化體驗。Adams還提到，漢庭頓圖書館非常自豪能夠成為聖蓋博谷華人社區的一部分，並與社區成員一同慶祝春節。
活動中增設書法體驗區，吸引眾多非華裔參與者熱情排隊拍照。主辦單位還提供寓意吉祥的字樣，供人們模仿書寫，旁邊更設有吹風機幫助書法作品快速乾燥，方便參與者帶回家作紀念。此外，許多參加者穿上紅色服裝，投入體驗新年氛圍，共襄盛舉。
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