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漢庭頓圖書館湧人潮 賀新春喜洋洋

記者張庭瑜／洛杉磯報導
許多參與者選擇身著漢服慶祝農曆新年。（記者張庭瑜／攝影）
許多參與者選擇身著漢服慶祝農曆新年。（記者張庭瑜／攝影）

漢庭頓圖書館（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens）10日至11日舉辦中國新年慶典。此次活動精彩紛呈，匯聚豐富的中國傳統文化表演，如舞獅、舞龍、變臉、武術展示、中國音樂演奏及藝術和手工藝示範等，吸引眾多民眾身著傳統漢服參與。

變臉表演成為了一個令人驚歎的亮點，吸引了大量民眾的注意，並引起他們的驚呼連連。（...
變臉表演成為了一個令人驚歎的亮點，吸引了大量民眾的注意，並引起他們的驚呼連連。（記者張庭瑜/攝影）

活動的亮點包括，漢樂集於中國園的現場音樂表演，以及京劇精采演出，讓參觀者在美妙音樂中體驗中國文化的獨特魅力。此外，少林寺文化中心美國分中心在東草坪展示的武術表演、K-STAR的柔體術與武術展示，以及北少林功夫的舞龍舞獅等節目，均展示中國武術的深厚底蘊和生動活潑節日氛圍。變臉表演，更是讓現場觀眾驚喜連連，感受中國傳統戲曲藝術的神奇魅力。

民眾興奮與舞獅合影。（記者張庭瑜/攝影）
民眾興奮與舞獅合影。（記者張庭瑜/攝影）

漢庭頓圖書館戰略舉措總監Sian Leong Adams分享這次慶祝中國新年活動的細節。她表示，這是漢庭頓圖書館最重要的活動之一，今年活動特別加入龍年元素，通過各種裝飾和活動來體現，包括樂高版中國園林展覽以及深受民眾喜歡的舞龍、舞獅表演等，為參觀者提供豐富文化體驗。

Sian Leong Adams表示，新年活動這是一個非常特別的機會，讓大家可以...
Sian Leong Adams表示，新年活動這是一個非常特別的機會，讓大家可以聚在一起慶祝並體驗豐富的中國文化。漢庭頓圖書館希望能向來自各個背景的參與者展示中國傳統藝術的魅力，並強化社區之間的聯繫。（記者張庭瑜/攝影）

Adams表示，為迎接每天超過6000名參觀者，漢庭頓圖書館精心規劃這一盛大活動，從裝飾佈置到安排表演者和現場攤販，無不展現對傳統文化的尊重和熱愛。漢庭頓圖書館希望透過活動吸引不同年齡和背景的人參與，共同學習和分享有意義的文化體驗。Adams還提到，漢庭頓圖書館非常自豪能夠成為聖蓋博谷華人社區的一部分，並與社區成員一同慶祝春節。

財神爺的出現成為了一大亮點，吸引了眾多民眾前來拍照。財神爺作為中國文化中象徵財富...
財神爺的出現成為了一大亮點，吸引了眾多民眾前來拍照。財神爺作為中國文化中象徵財富和吉祥的神祇，其在新年期間的出現，被視為帶來好運和財富的吉兆。（記者張庭瑜/攝影）
主辦方特別設置了拍照亭，供民眾拍照留念。這個拍照亭不僅為來賓提供了一個絕佳的拍照...
主辦方特別設置了拍照亭，供民眾拍照留念。這個拍照亭不僅為來賓提供了一個絕佳的拍照背景，而且也成為了活動中的一個亮點，讓參與者能夠將這份喜慶和美好的時刻永久記錄下來。（記者張庭瑜/攝影）

活動中增設書法體驗區，吸引眾多非華裔參與者熱情排隊拍照。主辦單位還提供寓意吉祥的字樣，供人們模仿書寫，旁邊更設有吹風機幫助書法作品快速乾燥，方便參與者帶回家作紀念。此外，許多參加者穿上紅色服裝，投入體驗新年氛圍，共襄盛舉。

京劇表演者的演出吸引眾多民眾駐足觀賞並紛紛拍照留念。（記者張庭瑜/攝影）
京劇表演者的演出吸引眾多民眾駐足觀賞並紛紛拍照留念。（記者張庭瑜/攝影）
漢服作為中國傳統服飾的重要組成部分，以其獨特的美學和文化象徵，吸引了許多像杜小姐...
漢服作為中國傳統服飾的重要組成部分，以其獨特的美學和文化象徵，吸引了許多像杜小姐一家這樣希望親身體驗中國傳統文化的參與者。（記者張庭瑜/攝影）
現場書法體驗成為了一大特色，吸引了眾多參與者的興趣。這項活動讓民眾有機會近距離觀...
現場書法體驗成為了一大特色，吸引了眾多參與者的興趣。這項活動讓民眾有機會近距離觀察書法藝術家的精湛技藝，並親自體驗中國傳統的書寫藝術。（記者張庭瑜/攝影）

漢庭頓圖書館 書法 聖蓋博

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