南加4.6地震 酈永剛教授：4級以上今年第4次值得警惕

地震波及範圍，MMI是震動烈度。（酈永剛提供）

昨天（2月9日）是農曆除夕，南加州 地區經歷了一次4.6級地震 ，這是2024年以來第四次四級以上地震。南加大 （USC）地震專家酈永剛教授表示，這說明地殼活動明顯變得頻繁，應該引起重視。

2月9日下午，馬里布附近發生4.6級地震。（酈永剛提供）

據美國地質勘探局（USGS），本次地震規模4.6級，發生在當天下午1時47分，震中位於馬里布西邊約6哩的聖塔莫尼卡山脈，震源深度5.5哩。酈永剛教授表示，這次地震發生在馬里布沿海斷層（Malibu Coast Fault）上，地震機制為逆衝斷裂，這是由於太平洋板塊往北移動（每年約6至8釐米），碰撞北美板塊往下俯衝，在帶內形成多條東西走向斷層。馬里布沿海斷層是其中一條，為目前評估的高風險強震斷層。

在這次地震中，地震警報系統起到了很好的作用。酈永剛介紹，馬里布市居民收到的預警時間幾乎與地震波同時到達，聖塔莫尼卡居民則在地震波來臨前10秒收到了預警。地震預警是通過ShakeAlert或MyShake App進行預警的。酈永剛建議民眾都安裝一個，關鍵時候可以保命。

洛杉磯西區不少民眾感受到震感。（酈永剛提供）

由於本次地震發生在沿海城市馬里布（Malibu）附近，洛杉磯西區城市的居民震感明顯。酈永剛表示，他的住所離震源比較遠，因此沒有感覺到。但是地震之後，一位比佛利山（Beverley Hills）的朋友打電話來說，感覺有三、四秒的晃動，沒有屋子受損。位於聖塔莫尼卡和馬里布的居民則震感比較強烈。

位於洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的陳先生也感受到了本次地震。他說，他當時將腳翹在桌子上玩手機，忽然感覺腳隨著桌子晃了一下，也就一兩秒的時間，不過他很確定地震了。

酈永剛解釋，地震除了震級，還有震動烈度（MMI），是指地面人體感受到的震動強度。該值通常是震級加1.5。本次震中地面的的震動烈度為5度。酈永剛說，當震動烈度達到4.5以上，足以使放在桌面的水杯跌落。本次地震中，馬里布的震動烈度為4至5度，聖塔莫尼卡地區約為3度。由於預警系統只針對震中區地面震動烈度為5度以上的地震做預警，範圍也有選擇，以免擾民，因而不是每個人都會收到預警通知。

地震學上四級以上地震為中等強度以上地震。南加州2024年以來已經有四次四級以上地震。酈永剛對此表示，應當引起重視。他說，2023年上半年是「安靜期」，到了年底和2024年年初，地震變得頻繁，並且有了多次4.0以上地震。南加州每年兩、三級的地震很多，「像爆米花一樣」，但是近期如此頻繁的中級以上地震，應該要引起重視。這說明地殼活動明顯變得頻繁。今年發生的幾場地震還是在最脆弱的斷層上。每30年南加州就會有一次六級以上大地震，今年距離1994年北嶺6.7級地震剛好30年，他呼籲民眾做好迎接地震的準備，有備無患。