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減免美台雙重課稅案 眾院通過 起草議員朴銀珠：雙贏

記者丁曙／洛杉磯報導
朴銀珠向國會提出美台雙重課稅減稅法案，促進雙邊經濟。（朴議員辦公室提供）
朴銀珠向國會提出美台雙重課稅減稅法案，促進雙邊經濟。（朴議員辦公室提供）

在農曆春節前夕國會傳來好消息，由加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）起草的「美台快速減免雙重課稅法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act，H.R. 7024）已在眾議院通過，目前她積極敦促參議院同僚盡快批准，及早呈交總統簽署生效，促進雙方經濟。

該項法案透過修改美國稅法，針對性地快速減免美台跨國投資的雙重課稅；透過互惠稅收協定承認台灣主權的舉措，消除雙重課稅並減輕稅收負擔，支持台灣和美國的經濟發展。

法案規定符合資格的台灣居民可享有較低的預扣稅稅率，將目前的30%預扣稅降至10%；股息需繳納15%預扣稅，但如果支付給擁有公司至少10%股份的收款人（僱員），則可能僅繳納10%的稅率。

H.R.7024法案對某些台灣居民徵稅的特殊規則，包括第302條將在《國內稅收法》（Internal Revenue Code）中創建新的第849(a)條，為從美國獲得收入的台灣居民提供四類稅收優惠。這四類包括預扣稅的減免、常設機構規則的適用、就業收入的處理以及台灣居民資格（包括雙重國籍）的確定。例如，就業收入的處理，規定美國不會對符合資格的台灣居民的薪資課稅，從而消除了雙重課稅。至於台灣合格居民，適用於因居住地、管理地或註冊地、在台灣負有稅務義務的個人，這也包括雙重國籍公民和非美國公民。

朴銀珠指出：「台灣是印太地區的重要盟友。 加強經濟聯繫對我們兩國來說將是雙贏。通過消除任意的雙重徵稅法，我們不僅支持台灣繼續爭取自由，而且支持我們自己的經濟和國防。」

北美華人會計師協會創會會長林清吉（Harry Lin）會計師指出，朴議員的法案重點是要降低扣繳稅率，將美國來源的股利、利息、權利金，扣繳的稅率由目前30%降低到10%-15%。美台快速減免法案，確定雙方互惠都是重要原則。因此，除了美方減稅，台灣也要提出相應的減稅原則，以解決台灣及美國企業面對的雙重課稅問題。美、台兩方企業都已認識到，公司廠商扣缴高稅額已成為美台貿易發展的障礙，一旦減免法案立法通過，將為台、美雙方打造互惠的經濟交流環境。

此外，聯邦參議員懷登（Ron Wyden）也在參議院提出了相似的法案，採取步驟，透過互惠稅收協定承認台灣主權，消除雙重課稅並減輕稅收負擔，以支持台灣和美國的經濟。

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