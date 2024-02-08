聖蓋博谷5華人涉販冰毒 面臨無期徒刑

聖蓋博谷五華人涉嫌走私冰毒，2月7日被逮捕，此為示意圖。（National Institute of Health）

總部位於聖蓋博谷的一個國際販毒團伙的五名涉嫌成員2月7日被捕，依據執法單位公布的名單，五嫌皆為華人姓名， 目前受到聯邦大陪審團的27項指控，指控他們密謀分發和意圖分發冰毒，其交易毒品 價值超過2000萬美元。若所有指控都成立，每人可能面臨無期徒刑。

根據聯邦檢察官辦公室起訴書，五名嫌犯非法經營從洛杉磯 縣向紐西蘭和澳洲郵寄和運輸冰毒的業務，五名嫌犯中有兩名還被指控運營儲存和包裝冰毒的非法場所。

2月7日早上被捕的五名嫌犯定於8日在聖塔安那（Santa Ana）的美國地方法院受審，他們分別為：Yangqiang Chen，45歲，來自蒙特利公園 ；Jie Chen，40歲，來自羅斯密；MeiMei Chen，41歲，來自羅斯密；Guorong He，50歲，來自羅斯密；Yien He，32歲，來自羅斯密。此外，來自羅斯密的44歲嫌犯Zuxing Lin目前在逃，另一嫌犯Xingyun Chen，54 歲，目前在路易斯安那州被移民拘留。

根據調查，執法部門查獲91包從加州運往外國的毒品包裹， 在這些包裹中，執法部門查獲近200公斤的冰毒。 根據執法部門估計，如果這些毒品成功在澳洲和紐西蘭出售，價值將超過2000萬美元。

7日，在羅斯密和蒙特利公園的三個地點執行搜查令期間，執法部門查獲了約40磅冰毒、超過10萬美元的現金以及來自各零售商的1000多張禮品卡。根據起訴書，被告Yangqiang Chen和Jie Chen從網上零售商處訂購並接收了3D打印絲線軸、實用工具箱、開酒器套件和傳動軸等物品，用於在國際運輸中隱藏冰毒，並寄送給外國客戶。

上述嫌犯在蒙特利公園和其他地方的住所包裝冰毒，並分工將含有冰毒的包裹運送到UPS和國際運輸公司，寄送給外國客戶。

如果所有指控都成立，每位被告將面臨聯邦監獄的最高無期徒刑和聯邦監獄強制的最低10年徒刑。美國聯邦調查局（FBI）、緝毒管理局(DEA) 、國土安全調查（HSA）、國稅局（IRS）刑事調查組、洛杉磯警察局（LAPD）、洛杉磯縣警局（LASD）、和美國郵政檢查局（USPIS）正在聯合調查此案。

此案是由美國加州中區檢察官辦公室、聯邦調查局 、緝毒局和國稅局牽頭的有組織犯罪緝毒特別工作組(OCDETF) 調查的結果。OCDETF的主要任務是查明和瓦解最嚴重的販毒、槍枝販運和洗錢組織。OCDETF採用情報驅動的多機構方法，利用聯邦、州和地方執法機構的優勢打擊犯罪網絡。