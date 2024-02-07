我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

周日、出發前42天 購買機票最划算

編譯陳盈霖／綜合報導
專家指出周末是購買機票的最佳時機。(取材自Hans Isaacson / Unsplash)
專家指出周末是購買機票的最佳時機。(取材自Hans Isaacson / Unsplash)

儘管2023年12月機票價格比前一年下降9.4%，許多人還是不斷尋找節省機票價格的方法。讀者文摘日前分析勞工統計局、Expedia、Hopper等最新研究與專家說法，向讀者分析何時購買機票、訂購酒店的最佳時刻。

哪天購買機票最佳？

根據Expedia，周日是預定航班理想時間。國內航班在周日時預定可節省約6%費用，國際航班則可能節省近13%。

然旅遊優惠應用程式Hopper首席經濟學家伯格（Hayley Berg）表示，過去許多民眾認為，購買機票最佳秘密時間是周二午夜，但他們發現這僅適用於1.6%航程，影響機票定價因素很多，一般來說具體取決於所飛行的航線等，這意味著午夜預定航班最便宜的說法恐是誤解。

多久前預定航班？

CheapAir最新分析全美8000多個市場，約9億1700萬航班價格得出的數據稱，購買航班最佳日期是出發前42天。然報告也指出，預定機票時有許多因素影響旅客應提前多久預定航班，包括座位位置、目的地價格等。而根據Expedia，提前28天預定航班與最後一刻才預定航班者相比，可節省24%費用，國際航班需提前60天預定。

哪天飛最便宜？

伯格說，對國際旅客來說，周四出發的來回機票可節省6%，即60元。CheapAir機票研究顯示，國內旅客而言，周三是一周中機票最便宜的一天，與最貴日相比，每張機票平均節省102元。

哪個月搭飛機最便宜？

1月與2月是最便宜的飛行月份，因民眾假期結束重返工作崗位。Expedia稱8月是夏季機票價格最便宜的月份，平均票價比7月低近10%。8月的機票也比12月高峰期間便宜。

一天中最佳旅行時間

旅遊專家一致認為，清晨的航班通常不擁擠，盡可能避免搭乘當天最後一班航班，尤其是冬季，以減少因惡劣天氣錯過轉機，或不得不在機場過夜的機會。

最糟糕的飛行時間

假期總是旅遊最繁忙時期，票價也會更高，特別是機場會擠滿旅客，遊客排隊時間更長。

如何才能獲得最優惠價格？

除購買廉價航空外，民眾也可採取其他措施節省航空旅行費用。首先，搜尋便宜機票網站，如Expedia、Skyscanner、Orbitz、Momondo、Kayak、CheapAir等。預定時務必閱讀細節，注意額外費用限制等。

國家旅遊記者沙頓（Dayvee Sutton）說，遊客可追蹤想去的地方機票價格，以Google Flights為例，只需輸入目的地，當價格發生變化時，Google會發送電郵通知。

而夏末和初秋旅行需求較低，意味著9、10月旅行可能有更好的機票優惠。

此外，許多人認為，查找航班時要清除瀏覽器上的cookie。沙頓說，一些搜尋網站的演算方式，確實會追蹤用戶搜索，進而影響航班報價，雖然這說法不總是正確，但這問題有些模糊，更好的政策是匿名搜索。

Google 廉價航空 勞工

上一則

李斯特菌中毒 耗十年找到源頭

下一則

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

延伸閱讀

Snap宣布削減10%員工 科技業裁員潮恐延燒

Snap宣布削減10%員工 科技業裁員潮恐延燒
陳立人案 法官與檢辯不公開討論 更撲朔迷離

陳立人案 法官與檢辯不公開討論 更撲朔迷離
陳立人涉殺妻案第5次提審仍未出庭 辯方律師：很不尋常

陳立人涉殺妻案第5次提審仍未出庭 辯方律師：很不尋常
市教育總監班克斯 20學區會議解惑

市教育總監班克斯 20學區會議解惑
聖縣咨文 聚焦社區安全、可負擔房

聖縣咨文 聚焦社區安全、可負擔房
矽谷殺妻案開庭 嫌犯陳立人4度缺席

矽谷殺妻案開庭 嫌犯陳立人4度缺席

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

2024-02-04 19:03
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多