周日、出發前42天 購買機票最划算

專家指出周末是購買機票的最佳時機。(取材自Hans Isaacson / Unsplash)

儘管2023年12月機票價格比前一年下降9.4%，許多人還是不斷尋找節省機票價格的方法。讀者文摘日前分析勞工 統計局、Expedia、Hopper等最新研究與專家說法，向讀者分析何時購買機票、訂購酒店的最佳時刻。

哪天購買機票最佳？

根據Expedia，周日是預定航班理想時間。國內航班在周日時預定可節省約6%費用，國際航班則可能節省近13%。

然旅遊優惠應用程式Hopper首席經濟學家伯格（Hayley Berg）表示，過去許多民眾認為，購買機票最佳秘密時間是周二午夜，但他們發現這僅適用於1.6%航程，影響機票定價因素很多，一般來說具體取決於所飛行的航線等，這意味著午夜預定航班最便宜的說法恐是誤解。

多久前預定航班？

CheapAir最新分析全美8000多個市場，約9億1700萬航班價格得出的數據稱，購買航班最佳日期是出發前42天。然報告也指出，預定機票時有許多因素影響旅客應提前多久預定航班，包括座位位置、目的地價格等。而根據Expedia，提前28天預定航班與最後一刻才預定航班者相比，可節省24%費用，國際航班需提前60天預定。

哪天飛最便宜？

伯格說，對國際旅客來說，周四出發的來回機票可節省6%，即60元。CheapAir機票研究顯示，國內旅客而言，周三是一周中機票最便宜的一天，與最貴日相比，每張機票平均節省102元。

哪個月搭飛機最便宜？

1月與2月是最便宜的飛行月份，因民眾假期結束重返工作崗位。Expedia稱8月是夏季機票價格最便宜的月份，平均票價比7月低近10%。8月的機票也比12月高峰期間便宜。

一天中最佳旅行時間

旅遊專家一致認為，清晨的航班通常不擁擠，盡可能避免搭乘當天最後一班航班，尤其是冬季，以減少因惡劣天氣錯過轉機，或不得不在機場過夜的機會。

最糟糕的飛行時間

假期總是旅遊最繁忙時期，票價也會更高，特別是機場會擠滿旅客，遊客排隊時間更長。

如何才能獲得最優惠價格？

除購買廉價航空 外，民眾也可採取其他措施節省航空旅行費用。首先，搜尋便宜機票網站，如Expedia、Skyscanner、Orbitz、Momondo、Kayak、CheapAir等。預定時務必閱讀細節，注意額外費用限制等。

國家旅遊記者沙頓（Dayvee Sutton）說，遊客可追蹤想去的地方機票價格，以Google Flights為例，只需輸入目的地，當價格發生變化時，Google會發送電郵通知。

而夏末和初秋旅行需求較低，意味著9、10月旅行可能有更好的機票優惠。

此外，許多人認為，查找航班時要清除瀏覽器上的cookie。沙頓說，一些搜尋網站的演算方式，確實會追蹤用戶搜索，進而影響航班報價，雖然這說法不總是正確，但這問題有些模糊，更好的政策是匿名搜索。