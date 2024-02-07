華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

中華航空（China Airlines）8日推出農曆新年優惠促銷，折扣8%到12%不等。從8日至22日開票，美國地區出發時間是2月8日至5月15日，加拿大 出發時間是2月8日至5月24日。由北美啟程飛往亞洲城市的華航航班機票均可享有特惠折扣，最便宜經濟艙往返機票含稅只要805元起。

華航地區營業經理李宜真表示，農曆春節促銷主要是華航的美國和加拿大出發飛往亞洲的航線，每個艙等都折扣，客人能節省幾十元到甚至幾百元不等。像3月出發，4月返回的洛杉磯 台北往返經濟艙含稅預計只需805元，豪經艙含稅最低可達1770元，可在華航官網、客服中心和各大旅行社訂購都可享受春節折扣。華航安大略出發是每周7班，洛杉磯LAX 出發是每周10班，尤其是LAX下午出發的航班不僅價格最便宜，還可連接香港、曼谷和馬尼拉的航點。

值得一提的是，現在乘坐華航從台灣出發，全航線、全艙等都可吃到世界麵包大賽冠軍陳耀訓為華航獨家設計的麵包，商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，豪華經濟艙供應「薯心吉士」。經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，展現華航機上餐飲不懈追求突破與創新的用心，從星級美饌、會席料理、創意甜點到機上麵包，將飛行演化為一場高空美食饗宴。