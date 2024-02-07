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華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

記者張宏／洛杉磯報導
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

中華航空（China Airlines）8日推出農曆新年優惠促銷，折扣8%到12%不等。從8日至22日開票，美國地區出發時間是2月8日至5月15日，加拿大出發時間是2月8日至5月24日。由北美啟程飛往亞洲城市的華航航班機票均可享有特惠折扣，最便宜經濟艙往返機票含稅只要805元起。

華航地區營業經理李宜真表示，農曆春節促銷主要是華航的美國和加拿大出發飛往亞洲的航線，每個艙等都折扣，客人能節省幾十元到甚至幾百元不等。像3月出發，4月返回的洛杉磯台北往返經濟艙含稅預計只需805元，豪經艙含稅最低可達1770元，可在華航官網、客服中心和各大旅行社訂購都可享受春節折扣。華航安大略出發是每周7班，洛杉磯LAX出發是每周10班，尤其是LAX下午出發的航班不僅價格最便宜，還可連接香港、曼谷和馬尼拉的航點。

值得一提的是，現在乘坐華航從台灣出發，全航線、全艙等都可吃到世界麵包大賽冠軍陳耀訓為華航獨家設計的麵包，商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，豪華經濟艙供應「薯心吉士」。經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，展現華航機上餐飲不懈追求突破與創新的用心，從星級美饌、會席料理、創意甜點到機上麵包，將飛行演化為一場高空美食饗宴。

加入華航的會員還能享受生日最大的折扣，在出發當月過生日的旅客乘坐華航可享受95折優惠或區域線商務艙9折優惠，不可和其他優惠疊加使用。晶鑽卡、翡翠卡、金卡會員於生日當月搭乘適用航班，除飛行里程外，還獲贈生日里程2000哩。同時還有會員日優惠，企業會員也有優惠，個人會員是累計點數，企業會員也可累計點數換升等。

現在乘坐華航從台灣出發全航線、全艙等都可吃到世界麵包大賽冠軍陳耀訓為華航獨家設計...
現在乘坐華航從台灣出發全航線、全艙等都可吃到世界麵包大賽冠軍陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖：華航提供）

洛杉磯 加拿大 LAX

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