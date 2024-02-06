加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州 房屋成本居高不下，每年的產業稅（Property Tax）也不斷上升，成為稅單上一筆不小支出。然而，有些屋主可能會忽略一項實施已久的省稅計畫：自1974年以來，加州一直透過「屋主豁免」（Homeowners' Exemption，簡稱HOX）為居民提供財政救濟，幫助居民減輕產業稅負擔。

「屋主豁免」規定，如果一棟房屋在1月1日前被用作屋主的主要住所，那麼該房屋的評估價值將自動減免7000元，相當於屋主每年可節省70元的產業稅。申請獲得這項全額減免的截止日期是2月15日。獲批後，減免額將直接體現在屋主的產業稅帳單上，且屋主只需提交一次申請，便可每年持續享受優惠，直至房屋產權發生變更時（例如出售）。屋主需留意的是，如果逾期未申請或在當年晚交申請，那麼屋主只能在當年按比例獲得減免，但未來年度仍可獲得全額減免。

洛杉磯 縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）在近日發出的新聞稿中指出，在加州，有相當一部分屋主不知道，或沒有善用這項稅務優惠。洛杉磯縣有近三分之一的業主沒有申請這項優惠，每年仍有3000萬元的優惠無人領取，這意味著約有43萬5000個家庭放棄節省稅單的機會。

潘傑夫表示，自從加州第19號提案（Proposition 19）生效後，「屋主豁免」比以往任何時候都更為重要。第19號提案改變原先適用於父母與子女間，以及祖父母與孫子女間的財產轉移規則。 現在，如果一棟房屋未被用作繼承人的主要住所，或者未申請「屋主豁免」，則房產的應稅價值將被重新評估，繼承者將無法享受基於原先購買價計算的產業稅優惠，而必須按公允市值繳稅。

此外，潘傑夫還提醒，除「屋主豁免」優惠外，加州還提供一系列可為納稅人節省稅金的優惠計畫，包括災難和災害評估、親子 財產轉移豁免、退伍軍人豁免、殘疾軍事退伍軍人豁免，以及針對55歲及以上人士的稅基轉移計畫。 2023年，這些計畫為納稅人節省7億2400萬元的稅金。

欲知更多有關「屋主豁免」的詳細申報信息和申請表格，可參考https://assessor.lacounty.gov/homeowners-exemption/；有關其他產業稅減免計畫的信息，可參考https://assessor.lacounty.gov或致電213-974-3211。