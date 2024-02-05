南加暴雨進入緊急狀態 華人區道路積水嚴重

聖蓋博谷華人城市大雨如注，車輛宛如駕駛在河流中。（記者邵敏／攝影）

歷史性的暴風雨天氣4日（周日）猛烈襲擊南加地區，洛杉磯 縣聖蓋博谷多個華人 城市大雨如注，很多路段積水嚴重，車輛宛如駕駛在河流中，路上的行人瞬間被雨水澆透。州長宣布南加州 進入緊急狀態（state of emergency ），但洛杉磯聯合學區5日並未停課。

（影片來源：記者邵敏）

持續不斷的降雨和強風已淹沒南加地區無數道路，吹倒樹木，導致數十萬人斷電。樹木和電線倒塌造成停電的可能性很大，當局提醒人們，切勿觸摸或試圖移動倒下的樹木或樹枝，因為電線可能就隱藏在下面，發現任何事故立即報告。

洛杉磯官員指出，預期的降雨量對當地來說很罕見，在過去40多年中，只遇到過兩次這樣高強度的降雨。加州州長紐森（Gavin Newsom）已宣布南加州地區的8個縣進入緊急狀態，包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖塔巴巴拉縣、范杜拉縣、聖地牙哥縣及 San Luis Obispo縣。

一旦宣布緊急事態，州府即刻啟動多個救援中心，加州國民兵（California National Guard）須待命並在接獲指示時前往災區，災區的民眾也會獲得政府補助。

4日下午開始，華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的雨量愈來愈大，部分路段瞬間積水成河。亞市大公園附近的Santa Anita Ave和Duarte Rd路段交接處，由於地勢相對較低，很長一段路面已經嚴重積水，車輛經過時就像在河中駕駛。一名行人走在路邊，汽車引起飛濺的水花，瞬間將行人全身澆透。

聖蓋博谷多個華人城市的一些居民區小路，暴雨已造成路面變成河面，個別路邊的下水道口形成規模不小的漩渦。社區的低窪地區，許多停放的汽車，輪胎已經被雨水淹沒。當地華人表示，多年沒見過這樣的大雨。

這是一場被當局稱為可能「危及生命」的暴風雨，官員敦促居民4日（周日）、5日（周一）非必要不出門，盡量待在家裡。氣象部門預測，大部分的傾盆大雨，發生在4日晚上至5日上午之間。華人居民較多的巴沙迪那（Pasadena）地區，預測出現約10吋降雨量，陣風高峰時可能達到每小時30哩至40哩之間。