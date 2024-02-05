風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

南加民眾準備沙袋，備戰大雨。（取材自NWSLA X）

南加正籠罩在新一輪暴風雨中，根據天氣預報，5日可能會出現罕見的「高風險級別」山洪爆發，包括洛杉磯 市中心在內的幾個區域，有驟發洪水 的風險。

「高風險」（High risk）是國家海洋暨大氣總署（NOAA）山洪威脅等級中的最高級別，僅針對最洶湧的洪水發布。雖然整個加州 正廣泛出現降雨，但最令人擔憂的地區，是沿著洛杉磯盆地的南部沿海。

NOAA表示，高風險區域在不斷擴張，從加州中部海岸山脈向南，及洛杉磯市的部分地區，降雨量可能高達5吋，這些山脈的一些上坡地區，可能會出現超過10吋降雨量。NOAA警告，高風險地區可能會出現危及生命的山洪。

位於洛杉磯的國家氣象局（NWS）辦公室在預報中持續使用強硬語言，表明5日將面臨大規模和危險的山洪爆發威脅。 預報員指出，洪水問題，將不僅限於山麓、山區等通常易發地區。「所有地區，包括人口稠密的城市地區，都將面臨威脅生命的洪水風險，包括經過洛杉磯市中心的洛杉磯河將迅速上漲，變成非常危險的洶湧河流，許多道路將因洪水而無法通行」。

NWS還警告稱，伴隨降雨還可能發生大量泥石流。NWS專家指出，「鑑於這段時間內的降雨量巨大，集中在3到6小時的大量降雨，可能超過美國地質勘探局訂立的泥石流以及驟發洪水相關閾值」。

氣象專家指出，南加地區許多道路和高速公路可能會被洪水淹沒或關閉，峽谷道路可能經歷嚴重的岩石滑坡，低窪社區將看到1、2吋深的水越過路緣，有湧入居民家中的風險。

此外，潮溼、不穩定的空氣可能會在加州中部海岸沿線導致零散的雷暴天氣，甚至幾場嚴重的雷暴。