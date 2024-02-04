非管制藥物氾濫 家長仍需提高警覺

在亞馬遜10罐笑氣不過10幾元錢。（亞馬遜網絡截圖）

Nitrous oxide被稱為「笑氣」或一氧化二氮，在美國青少年中越來越受歡迎。對於那些尋求迅速快感的人來說，笑氣既便宜又容易獲得，一罐不過幾元錢，且在日常用品如烹飪噴霧、生奶油罐甚至記號筆中都存有笑氣，很難被禁止。對於華人父母來說，需要提高對笑氣危險性的認識，吸入笑氣可能會帶來嚴重健康風險。

據國家衛生院(National Institute of Health)數據，吸入笑氣在2001年至2020年間，導致56例死亡；但死亡證明上最常記錄的是吸入與笑氣有類似「功效」的丁烷（butane）和丙烷（propane）等氣體，分別占324例和123例。調查顯示，從2019年3月至2020年3月，16歲到24歲受訪人群中，有近10%使用過笑氣；相比之下，16歲到59歲的成年人中，50人中有一人使用笑氣。

天普 分局華裔巡邏隊長Erin劉表示，笑氣隨處可見，不僅是青少年，他們曾遇到一名30歲男子在路邊吸食笑氣。當時是一輛停在路邊的車內，有一名男子倒在方向盤上，路人報警，警察到場後了解到，這名30歲的男子是一名快遞員，警員試圖將他送醫，該男子表示拒絕。

笑氣不屬於高強度毒品，且很容易買到，很難禁止。吸食過度笑氣可能會導致失去控制，因此也歸屬於受影響駕駛（DUI）範疇，建議父母要提高對笑氣危害的認識，多提醒和監管孩子，同時和孩子保持良性溝通，積極傾聽他們的經歷和擔憂，幫助找到更良性的解決方案。

許多人不知道笑氣是什麼，及其可能的影響。使用者從金屬罐吸入一氧化二氮，以收穫短暫的「快感」，氣體可直接吸入，也可透過充滿氣體的氣球 、袋子或噴霧吸入。

吸食笑氣短期和長期影響是什麼？笑氣對使用者身體和精神狀態有一系列短期影響，包括混亂、迷失方向、幻覺以及時空感知扭曲，特別是青少年可能會做出危險行為。頻繁或長期使用笑氣，也會造成嚴重健康影響，會干擾大腦正常發育，影響認知能力和決策能力，對青少年來說，他們的大腦仍在發育階段，更容易受到物質的負面影響；長期使用笑氣，也會導致神經損傷、呼吸問題和心血管併發症 。