南加迎強降雨 部分地區備戰防洪災

南加州地區將迎來一輪強降雨。（Pexels）

南加州 地區4日開始將迎來強降雨，本輪降雨預計比前幾次持續時間長、降雨量更大，可能造成部分地區洪澇災害。

國家氣象局（National Weather Service）建議民眾即刻做好應對強降雨的準備。氣象局預測，這場降雨主要集中在4日（周日）至5日的24至36小時之間。連續降雨將給沿海及山谷地區帶來三至六英吋的降雨，山地將有六至12英吋降雨。氣象局表示，歷史上這樣規模的降雨會帶來洪澇災害。

強降雨還將伴隨大風。根據國家氣象局，屆時洛杉磯 縣部分地區風速達每小時30至50哩，海拔較高的山地以及5號公路走廊地區風速達每小時60至90哩。

這輪風暴自北向南過境南加 州地區。3日（周六）當天南加州大部分地區乾燥晴朗，只有洛杉磯縣西部靠北地區可能開始迎來降雨。4日開始，暴風雨逐漸南移，預計於晚間移至洛杉磯地區，各地區暴風雨降臨的時間會有差別，根據預測，4日雨水將主要集中在聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）以及范杜拉縣（Ventura）。進入5日（周一）清晨，雨水將集中在洛杉磯縣，或持續至下午，南加州其他地區將有小雨。

強降雨地區也會給海拔較高的地區帶來降雪。根據氣象局，3日晚間至6日下午，將在聖蓋博山地發布冬季風暴預警，海拔7000呎以上預計有二至四吋降雪，海拔6000呎有20吋降雪，海拔5000呎以上有八吋降雪，同時這些地區伴有每小時80哩大風。