風暴將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待

加州各級政府全力應對周末強風暴雨。（洛杉磯縣政府）

州長紐森 （Gavin Newsom）2日宣布，下一輪冬季風暴預計將於2月4日本周日和下周初對加州 大部分地區造成嚴重影響，加州已動員了超過8300人組成搶險救援隊，準備好開赴災區現場。

除了增加人員之外，加州還啟動了州行動中心、洪水 行動中心、加州交通局緊急行動中心和醫療健康協調中心，所有這些中心都與地方和聯邦合作夥伴協調統一的應對措施。

預計4日和5日風暴高峰期間，避免不必要的旅行，如果必須開車，請下載 QuickMap 應用程式或造訪 QuickMap (ca.gov) 以了解有關路況、交通、封閉情況等的最新資訊；請勿步行、游泳或開車穿越洪水，避免溺水。請記住，僅六吋深的流水就可以將人沖倒，而一呎深的流水則可以將車輛沖走。

另范杜拉縣（Ventura）和鄰近的聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）為應對一場預計會帶來大量降雨的冬季風暴，當地政府已經發布疏散令，政府預估風暴預計將於2月3日（周六）下午開始，持續至4日（周日）上午。

范杜拉縣的疏散警告範圍包括：范杜拉房車度假村（Ventura RV Resort）、福斯特公園/查菲營社區（Community of Foster Park/Camp Chaffee）、老溪路（Old Creek Road），以及卡馬裡奧（Camarillo）縣管轄區的格拉達路（Grada Avenue）和特魯洛路（Truelo Avenue）上的建築。