我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

風暴將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待

記者丁曙／綜合報導
加州各級政府全力應對周末強風暴雨。（洛杉磯縣政府）
加州各級政府全力應對周末強風暴雨。（洛杉磯縣政府）

州長紐森（Gavin Newsom）2日宣布，下一輪冬季風暴預計將於2月4日本周日和下周初對加州大部分地區造成嚴重影響，加州已動員了超過8300人組成搶險救援隊，準備好開赴災區現場。

除了增加人員之外，加州還啟動了州行動中心、洪水行動中心、加州交通局緊急行動中心和醫療健康協調中心，所有這些中心都與地方和聯邦合作夥伴協調統一的應對措施。

預計4日和5日風暴高峰期間，避免不必要的旅行，如果必須開車，請下載 QuickMap 應用程式或造訪 QuickMap (ca.gov) 以了解有關路況、交通、封閉情況等的最新資訊；請勿步行、游泳或開車穿越洪水，避免溺水。請記住，僅六吋深的流水就可以將人沖倒，而一呎深的流水則可以將車輛沖走。

另范杜拉縣（Ventura）和鄰近的聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）為應對一場預計會帶來大量降雨的冬季風暴，當地政府已經發布疏散令，政府預估風暴預計將於2月3日（周六）下午開始，持續至4日（周日）上午。

范杜拉縣的疏散警告範圍包括：范杜拉房車度假村（Ventura RV Resort）、福斯特公園/查菲營社區（Community of Foster Park/Camp Chaffee）、老溪路（Old Creek Road），以及卡馬裡奧（Camarillo）縣管轄區的格拉達路（Grada Avenue）和特魯洛路（Truelo Avenue）上的建築。

聖塔芭芭拉縣的疏散警告則包括Thomas、Cave和Alisal burn區周邊的水道沿線地區，及從Stanwood Drive到聖塔芭芭拉市Ninos Drive部分地區附近的Sycamore Creek。

洪水淹沒街道灌入住宅。（本報檔案照）
洪水淹沒街道灌入住宅。（本報檔案照）

加州 洪水 紐森

上一則

特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬

下一則

AI除草機上市 聰明打理庭院

延伸閱讀

冬季風暴威脅 范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣發布疏散令

冬季風暴威脅 范杜拉縣和聖塔芭芭拉縣發布疏散令
風暴周日將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待 民眾做好準備

風暴周日將臨 加州8300人搶險隊嚴陣以待 民眾做好準備
華人聚集學區 面臨生源壓力 羅蘭聯合年少300多人

華人聚集學區 面臨生源壓力 羅蘭聯合年少300多人
少子化、學齡兒童外移 加州估10年內少50萬學生

少子化、學齡兒童外移 加州估10年內少50萬學生
核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定

核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定
加州住宅太陽能安裝量 今年估降4成

加州住宅太陽能安裝量 今年估降4成

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%