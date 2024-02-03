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加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

少子化、學齡兒童外移 加州估10年內少50萬學生

記者王若然／洛杉磯縣報導
加州未來10年，學生數量還將繼續下降。（記者王若然／攝影）
加州未來10年，學生數量還將繼續下降。（記者王若然／攝影）

過去五年，加州學區生源普遍出現明顯下降，給不少學區帶來了財政壓力。近日有研究預測，這種生源下降的現象只是開始。從現在開始至2031至2032學年，也就是10年內 加州還會損失超過50萬學生，有聯邦機構甚至預測加州學生減員會更多，不容樂觀。

根據獨立研究機構加州公共政策學院（Public Policy Institute of California），加州未來10年學生人數將繼續下降，其中下降最多的地區為大洛杉磯地區，預計下降19%，該地區在過去10年已經下降了15%。

根據加州財政廳（California Department of Finance），從現在至2032年間，加州每年學生人數將下降4萬至6萬。到了2032年加州K12總入學人數不到520萬。如果人口老化及出生率下降的現狀不改變，學生人數在2032年後還將繼續下降。在美國所有州中，加州未來學生流失最嚴重。

這份預測還顯示，在過去，加州學生下降幅度較小的學區中，白人學生的占比較高，而下降最多的學區中，非裔、西裔、亞裔學生占比較大。

加州公共政策學院的這篇報告顯示，由於學生的流失，學校的財政力量將被削減，首當其衝的是有高需求的學生，例如加州公立學校中需要補強英文的學生（ELs），以及身有殘疾的學生。低收入家庭學生所在學校和學區，受影響也較大。

加州在上世紀80年代至2000年，迎來學生增長的爆發期，這時期學生增長超過50%，當時學生數量在620至630萬人之間，是歷史之最。從2016年至17年，學生數量開始下降。2019至20年，人數下降了約6萬人。

加州學生數量下降，除了女性平均生孩子數量的下降，還取決於學齡兒童大量遷往外州。近幾年，加州遷出的兒童多於遷入的兒童數量。2021年相比2019年，遷出的兒童數量多了3萬5000人。

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