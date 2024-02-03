華人聚集學區 面臨生源壓力 羅蘭聯合年少300多人

羅蘭聯合學區（Rowland Unified School District）華裔教委陳正治（左一）介紹目前加州學區普遍面臨的困境。（取材自羅蘭聯合學區臉書）

有統計顯示，過去五年，加州 公立學區 的入學人數下降了近三分之一。學區生源減少是一個普遍問題，就連南加州華人 聚集的聖蓋博谷和東區，雖然好學區眾多，也難逆轉生源下降的趨勢。

而公立學區獲得的資金與學生人數直接掛鉤，學生的流失給不少學區帶來巨大的財政壓力。

羅蘭聯合學區（Rowland Unified School District）華裔教委陳正治介紹，他剛擔任該學區教委時，學區有近1萬7000名學生，如今有1萬2000名學生。陳正治介紹，這幾年學區每年都減少300多名學生。這在聖谷華人區是個普遍的現象，這與該地區的人口結構息息相關。這些地區人口結構較老，新搬進來的家庭少。而房屋趨於飽和，空地少，新建房少，導致新搬進這些地區的家庭也少。而新建房較多和人口較新的東區，如東谷市（Eastvale）、奇諾岡（Chino Hills）學生流失比較少。

除了聖谷地區特有的人口特點，大環境下，加州出走人數增多，出生率下降也是重要的原因。

生源減少帶來的直接後果，就是政府發放資金的減少。在加州，學區按照實際入學學生人數發放資金，每日統計、計算。根據山景學區（Mountain View School District）教委吳孟臻資訊，公校學生每人每日出勤，學校可得資金130元。陳正治介紹，以羅蘭聯合學區為例，每年300多學生的流失，意味著約14位老師的工作。學區不能隨意裁減老師，因為老師有特別的保護。此外，員工的退休金支出也是一筆不小的數字。

陳正治說，雖然學生減少，財政撥款減少，但羅蘭聯合學區目前控制得還可以。首先學區有健全的預算政策。此外，增加特別的學習項目來吸引學區外的學生。一般情況下，只有學區內的居民才可以在該學區上學，不過若其他學區有特別的項目適合個別學生，那麼學區外的學生也可以跨學區上課。陳正治說，例如中英雙語沉浸式教學，目前在東區幾乎所有學區都有設置。因為一個學區若沒有該項目，很多華裔小孩都被搶走了。

此外，羅蘭聯合學區還有全網路授課的項目，也吸引了一些學生。

陳正治說，其實不管什麼措施都是杯水車薪，難以抵擋大環境下學生流失的狀況。目前該學區的財政情況還過得去，沒有導致學習項目或學校的關閉，但他聽說附近有學區即將關閉學校，讓人唏噓不已。

羅蘭聯合學區包含羅蘭岡地區、核桃市、拉朋地（La Puente）、工業市以及西科汶那市（West Covina）。