我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定

記者王若然／洛杉磯縣報導
核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng）。（取材自佟儀推特）
核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng）。（取材自佟儀推特）

加州學區正在經歷生源減少、經費短缺的困境，這是當前的普遍現象，但也有例外。南加州核桃谷聯合學區（Walnut Valley USD）學生人數總體而言並沒有下降，該學區教委佟儀（Tony Torng）道出了其中的原委。

佟儀介紹，核桃谷聯合學區今年的招生人數與去年相比甚至有所上升。佟儀2013年開始擔任該學區教委，那時約有1萬3500名學生，目前學區有約1萬4000名學生。他說，雖然這幾年間，有段時期學生下降比較多，但整體沒有太大改變。

與南加州其他學區相比，佟儀認為核桃谷聯合學區有兩大特點，一是該學區為東區教育質量數一數二的學區。根據該學區網站，核桃谷學區被研究機構Niche評為全美公立學區前1%，評級為A+。該機構是對全美1萬2192個公立學區進行評估後得出的結果。該學區在加州所有學區中排名前6%，其高中學校在加州排名前3%之列。

核桃谷聯合學區包含核桃市和鑽石吧市的學校。佟儀認為，該學區教學質量高，比較其他名列前茅的學區如爾灣，房價又相對較低，因此吸引了不少小孩來上學。

其次，該學區還有一個很重要的特徵，就是允許學區外的學生入學。核桃谷學區為「District of Choice」，學區外的學生也可以申請入學，按照抽籤的方式選擇。核桃谷學區優秀的師資力量吸引了不少學區外生源，甚至有遠在Valencia的學生，上學單程開車需要一個多小時。

能夠在大環境下基本維持學生入學數量，佟儀對此表示慶幸。所謂「逆水行舟，不進則退。」他認為導致加州學區生源流失的原因主要有兩個，一個是企業外流，加州的勞動力減少，就導致在這裡上學的孩子數量減少；其次是高昂的房價和物價，導致愈來愈多的人無法負擔在加州的生活。

學區 加州 核桃

上一則

紐森目睹零元購 店員當面抱怨政策

下一則

少子化、學齡兒童外移 加州估10年內少50萬學生

延伸閱讀

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
開放部分街道飲酒 提案擴大到全加州

開放部分街道飲酒 提案擴大到全加州
北加祭孔委員會 牟善竹接任總召

北加祭孔委員會 牟善竹接任總召
紐約數百公校面臨經費削減 華人喜愛學區也在列

紐約數百公校面臨經費削減 華人喜愛學區也在列
市教育總監班克斯 20學區會議解惑

市教育總監班克斯 20學區會議解惑
疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失