核桃谷學區教育質量高、可跨區 學生人數穩定

核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng）。（取材自佟儀推特）

加州學區 正在經歷生源減少、經費短缺的困境，這是當前的普遍現象，但也有例外。南加州核桃 谷聯合學區（Walnut Valley USD）學生人數總體而言並沒有下降，該學區教委佟儀（Tony Torng）道出了其中的原委。

佟儀介紹，核桃谷聯合學區今年的招生人數與去年相比甚至有所上升。佟儀2013年開始擔任該學區教委，那時約有1萬3500名學生，目前學區有約1萬4000名學生。他說，雖然這幾年間，有段時期學生下降比較多，但整體沒有太大改變。

與南加州其他學區相比，佟儀認為核桃谷聯合學區有兩大特點，一是該學區為東區教育質量數一數二的學區。根據該學區網站，核桃谷學區被研究機構Niche評為全美公立學區前1%，評級為A+。該機構是對全美1萬2192個公立學區進行評估後得出的結果。該學區在加州所有學區中排名前6%，其高中學校在加州排名前3%之列。

核桃谷聯合學區包含核桃市和鑽石吧市的學校。佟儀認為，該學區教學質量高，比較其他名列前茅的學區如爾灣，房價又相對較低，因此吸引了不少小孩來上學。

其次，該學區還有一個很重要的特徵，就是允許學區外的學生入學。核桃谷學區為「District of Choice」，學區外的學生也可以申請入學，按照抽籤的方式選擇。核桃谷學區優秀的師資力量吸引了不少學區外生源，甚至有遠在Valencia的學生，上學單程開車需要一個多小時。

能夠在大環境下基本維持學生入學數量，佟儀對此表示慶幸。所謂「逆水行舟，不進則退。」他認為導致加州學區生源流失的原因主要有兩個，一個是企業外流，加州的勞動力減少，就導致在這裡上學的孩子數量減少；其次是高昂的房價和物價，導致愈來愈多的人無法負擔在加州的生活。