我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

編譯林思牧／綜合報導
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

聖經舊約記載，諾亞時代發生了一場滅絕人畜的千古大水，只有在方舟上的人和動物留存，根據歷史的斷簡殘篇，160多年前加州發生的大氣河風暴，大雨下了大約八個星期，比諾亞時代的那場還久。

加州正面臨兩場大氣河風暴的侵襲，本周末將到的第二場更是來勢洶洶，預期有些地方將出現洪患、泥石流或滑坡。但1861年12月到1862年的1月之間，太平洋沿岸三州受到更強大的連續降雨，災情慘烈到讓氣象界以「千年方舟風暴」(ARkStorm)稱呼。

ARkStorm的組成，AR是大氣河(Atmospheric River)的縮寫，k則是1000的符號，讀音就是ark(方舟)。1849年加州發現金礦脈，美國各地想發財的人擠到加州，形成一股浩然淘金熱(gold rush)。1861年加州人口趨近50萬，因為人人都要用到水，多數人居住在離水邊很近的平地上。

那年年底，內戰爆發才幾個月，一場大風暴在12月2日侵襲西岸，當天上午7時在溫哥華堡(Fort Vancouver)測到的氣溫是華氏58度，今日的氣象學家知道那是因為有充沛的熱帶濕氣，也就是今天稱為大氣河的現象。

研究這場風暴的氣象學家席克(Larry Schick)指出，這場風暴接著向南移動，侵襲奧勒岡州南部和北加州。沙加緬度河平常只有2呎的水，12月12日那天變成水深20呎，創下了該地氣象紀錄的新高，但在這系列風暴結束之前，又出現三個更高的水位。

快到12月底的時候，又有更多的大氣河到達加州，北邊兩州的地域則變得極其寒冷。席克指出，根據留下來的紀錄，在中加州廣闊的中央谷(Central Valleys)，東邊是雄偉的謝拉山脈，西邊又被丘陵擋住，這塊30哩寬、250哩長的平地積成一片大湖，淺的地方積水幾吋，許多地方水深30呎。

席克指出，歷史文件記載，當時剛當選為加州州長的史丹佛(Leland Stanford)必須坐船才能到沙加緬度市中心參加宣誓就職大典。因為這場大水，很多人敦促州長把首府遷到舊金山。因為洪災的損害，加州的稅捐少了25%。

接著風暴來到南加州，洛杉磯和橙縣都有相當嚴重的洪災，現今迪士尼樂園所在的地點，有3-6周的時段積水有2-4呎深。加州是地中海型氣候，雨量通常不多，而且只有天氣冷的季節才會下雨，但從那場千年洪災來省思，未雨綢繆仍然是加州人該做到的。

加州 洪災 迪士尼

上一則

加州徵收非貧戶「固定費」補貼貧戶 民代要求廢除

延伸閱讀

加州滑雪勝地驚傳「遊客高空墜地」 目擊者批：巡邏隊經驗不足

加州滑雪勝地驚傳「遊客高空墜地」 目擊者批：巡邏隊經驗不足
各州努力推新法保護青少年上網 科技業組織頻提告推翻

各州努力推新法保護青少年上網 科技業組織頻提告推翻
連續風暴襲加州 紐森籲做好5準備

連續風暴襲加州 紐森籲做好5準備
議員、檢察長推案 防社交媒體干擾兒童

議員、檢察長推案 防社交媒體干擾兒童
風暴將至 州府防災中心促各社區防範

風暴將至 州府防災中心促各社區防範
洛城新語／為速食業漲薪 慎防好心辦壞事

洛城新語／為速食業漲薪 慎防好心辦壞事

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23
研究顯示，全美最富有大學畢業生來自麻州，加州大學畢業生名列第四，而加州理工學院畢業生收入中位數則排名全美之冠。（Caltech官網）

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

2024-01-31 01:18

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致