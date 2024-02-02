加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

聖經舊約記載，諾亞時代發生了一場滅絕人畜的千古大水，只有在方舟上的人和動物留存，根據歷史的斷簡殘篇，160多年前加州 發生的大氣河風暴，大雨下了大約八個星期，比諾亞時代的那場還久。

加州正面臨兩場大氣河風暴的侵襲，本周末將到的第二場更是來勢洶洶，預期有些地方將出現洪患、泥石流或滑坡。但1861年12月到1862年的1月之間，太平洋沿岸三州受到更強大的連續降雨，災情慘烈到讓氣象界以「千年方舟風暴」(ARkStorm)稱呼。

ARkStorm的組成，AR是大氣河(Atmospheric River)的縮寫，k則是1000的符號，讀音就是ark(方舟)。1849年加州發現金礦脈，美國各地想發財的人擠到加州，形成一股浩然淘金熱(gold rush)。1861年加州人口趨近50萬，因為人人都要用到水，多數人居住在離水邊很近的平地上。

那年年底，內戰爆發才幾個月，一場大風暴在12月2日侵襲西岸，當天上午7時在溫哥華堡(Fort Vancouver)測到的氣溫是華氏58度，今日的氣象學家知道那是因為有充沛的熱帶濕氣，也就是今天稱為大氣河的現象。

研究這場風暴的氣象學家席克(Larry Schick)指出，這場風暴接著向南移動，侵襲奧勒岡州南部和北加州。沙加緬度河平常只有2呎的水，12月12日那天變成水深20呎，創下了該地氣象紀錄的新高，但在這系列風暴結束之前，又出現三個更高的水位。

快到12月底的時候，又有更多的大氣河到達加州，北邊兩州的地域則變得極其寒冷。席克指出，根據留下來的紀錄，在中加州廣闊的中央谷(Central Valleys)，東邊是雄偉的謝拉山脈，西邊又被丘陵擋住，這塊30哩寬、250哩長的平地積成一片大湖，淺的地方積水幾吋，許多地方水深30呎。

席克指出，歷史文件記載，當時剛當選為加州州長的史丹佛(Leland Stanford)必須坐船才能到沙加緬度市中心參加宣誓就職大典。因為這場大水，很多人敦促州長把首府遷到舊金山。因為洪災 的損害，加州的稅捐少了25%。

接著風暴來到南加州，洛杉磯和橙縣都有相當嚴重的洪災，現今迪士尼 樂園所在的地點，有3-6周的時段積水有2-4呎深。加州是地中海型氣候，雨量通常不多，而且只有天氣冷的季節才會下雨，但從那場千年洪災來省思，未雨綢繆仍然是加州人該做到的。