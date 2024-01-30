世報年節展 外地客專程住酒店 當地商家：生意翻數倍

各族裔遊客打卡拍照。（記者邵敏／攝影）

南加「小台北」蒙特利公園市 ，1月27日、28日萬人齊聚，不少遊客特意從外州趕來，只為參加為期兩天的世界日報迎春年節展。這是一年一度的傳統盛會，據悉，附近酒店大多客人都為盛會而來，並讚嘆這是在美國看到最熱鬧的農曆春節慶祝活動。

這幾日，林肯酒店一半以上入住客人都與年節展相關。（顧彬彬提供）

位於蒙特利公園市的林肯酒店，距離世報年節展現場幾步之遙，酒店負責人表示，最近幾天，酒店一半以上的入住客人都與年節展相關，有些是年節展參展商，更多的是從外地慕名而來的遊客，特意趕來逛廟會。

林肯酒店市場總監顧彬彬表示，有些客人專門從內華達州、北加等地趕來，就為參加這兩天的年節展；也有些客人從外州到洛杉磯旅行，聽說「小台北」 正在舉辦中國傳統廟會，就特意選擇入住林肯飯店，因為這裡的位置得天獨厚，出門就可以逛吃逛喝，還可以欣賞精采的文藝節目、舞龍舞獅表演。今年是林肯酒店開幕40周年，負責人表示，許多參加年節展的遊客，也慕名前來參觀這家歷史悠久的老牌酒店。

洋人遊客一家一邊享受美食，一邊觀看精采節目。（記者邵敏／攝影）

從外州趕來的一名遊客指出，傳統農曆新年前夕，全美各地都會舉辦類似年節展活動，但這兩日逛了蒙市年節展，感覺人多、店多、節目豐富，熱鬧場景遠超預想。這名華人 指出，他參加過全國各地不少新年活動，此處的年節展規模實屬最大。

顧彬彬表示，年節展兩日，林肯酒店停車場對外開放，每天早上9時不到，第一波停車客人就已來到。27日有超過300多輛車停在酒店，28日遊客更是絡繹不絕，高峰時停車一位難求。此外，林肯酒店也為遊客、參展商提供多項便民措施，不少客人逛累了，就在酒店大廳休息，每個人看上去都收穫滿滿。顧彬彬說，特意到酒店上洗手間的遊客也很多，「平日洗手間只對客人開放，但這兩日對遊客也開放，保潔阿姨忙個不停。」

洋人商家也加入廟會。（顧彬彬提供）

不僅酒店因廟會客人入住爆滿，活動舉辦地點蒙市Garvey街道沿街兩旁的店舖商家也表示，這幾天沾了廟會的光，生意比平時好幾倍。餐廳內客流不絕，一些賣南北乾貨、玩具小吃的商家，甚至在店外擺攤，招攬往來遊客。

遊客身穿漢服逛廟會。（記者邵敏／攝影）

商家、遊客都在熱鬧輕鬆的氣氛中歡樂過新年，感受中華傳統文化。現場逛廟會的除華人外，還有不少東南亞族裔的身影可見，包括越南、泰國、新加坡 、馬來西亞、印尼、菲律賓等族裔遊客，受漢字文化圈影響，農曆春節也是他們的重大節日，大家齊聚一堂，其樂融融。

人群中，白人、拉丁裔人士也不少見，他們或者坐在主舞台觀眾席欣賞精采節目，或者拍照打卡、享受東方美食，還不時與華人商家用中文打招呼，「你好，再見」。28日夜幕降臨時，活動即將接近尾聲，但很多人依依不捨，不願離去。