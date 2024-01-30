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世界日報年節展首度螢幕抽獎 觀眾上台玩嗨

記者啟鉻／蒙特利公園報導
第一位女觀眾（左）上台為隨機抽獎喊停。（記者啟鉻／攝影）
第一位女觀眾（左）上台為隨機抽獎喊停。（記者啟鉻／攝影）

為期兩天的「2024世界日報蒙市迎春年節展」，28日落下帷幕。其中的重頭戲，免費抽大獎，由於是首次採取線上隨機抽獎，鼓勵觀眾自願上台「喊停」，舞台大屏幕實時顯示中獎號碼的方式。主持人與台下觀眾互動熱烈，現場氣氛超「嗨」。

當晚抽出的最大獎，是由長榮航空提供的洛杉磯至台北來回豪華經濟艙機票，由電話號碼後五碼為78667的Nancy Fang獲得 。在開二等獎時，主持人倪北嘉請出華航營業代表葉敏芬上台，宣布將抽取由華航提供的獎項「台北至洛杉磯（或安大略）往返經濟艙機票」，最終得獎者是電話號碼後五碼為92698的Sharon Chiang。三等獎夏威夷或墨西哥Los Cabos雙人度假遊輪票，由電話號碼後五碼48887的Kay獲得。

洛杉磯世界日報社長于趾琴也上台與觀眾互動，說明抽獎方式「抽獎號碼開始滾動後，大家隨時喊停，數字大屏幕即時出現中獎號碼」。參與感很強的抽獎方式，讓台下觀眾席氣氛很熱絡。

小朋友（左）上台為隨機抽獎喊停。（記者啟鉻／攝影）
小朋友（左）上台為隨機抽獎喊停。（記者啟鉻／攝影）

在抽獎中，主持人還鼓勵現場觀眾上台「喊停」。一位戴著眼鏡的女性觀眾首先上台，在數字大屏幕運作時，喊出「3、2、1、停」。隨後還有多位觀眾參與，甚至有小朋友上台參與，陸續開出多位獲獎者。

開獎過程中，有等在現場的觀眾獲獎；其中有來自阿罕布拉市的一家五口，他們是謝先生和鄧女士夫婦，還有三名兒女。在現場成為獲獎者，令鄧女士不敢相信。經工作人員核實，確認他們是幸運中獎者，獲得H Mart超市代金禮券500元。鄧女士與孩子們向大家展示獎品，喜悅之情溢於言表。鄧女士和先生是馬來西亞華僑，她非常感謝世界日報，能夠每年在社區舉辦年節展，讓他們在異鄉感受濃濃年味。

還有一位現場領取獎品的，是來自洛杉磯的Judy Cheng，也是經過現場核實，確定她就是中獎者，領取H Mart超市代金禮券200元。能夠現場領取獎品，她非常高興，覺得很幸運。

在抽獎過程中，台下還有幾位洋人觀眾，他們饒有興趣觀看整個抽獎過程，一位白人長者還頻頻看手機，似乎比對大屏幕的中獎號碼，確認是否有中獎。

洛杉磯 世界日報 墨西哥

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