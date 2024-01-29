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世報蒙市年節展 攤位放大招 華洋同樂

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
年節展現場熱鬧盛況。（記者朱敏梓／攝影）
年節展現場熱鬧盛況。（記者朱敏梓／攝影）

「2024世界日報蒙市迎春年節展」28日盛況如前，人潮聚集在蒙市嘉偉街上，熱鬧人群中不乏洋人身影；華洋共聚，在年節展上共同感受農曆新年即將到來的歡樂。

影音來源：記者朱敏梓

28日上午10時，年節展就聚滿人群，40多個美食攤位，帶來全球各地的特色美食，人氣爆棚。在糖葫蘆攤位前排隊的一位華人民眾表示，小時候過年逛集市就愛吃糖葫蘆，來美國後已經很久沒有吃到，在年節展上能吃上糖葫蘆，他很驚喜。

「龍」造型糖畫。（記者朱敏梓／攝影）
「龍」造型糖畫。（記者朱敏梓／攝影）

近200各式展位為吸引人氣，紛紛放出「大招」，有的展位推出幸運大轉盤，為民眾放送驚喜好禮；有的展位派送免費小禮品，如精美禮袋和美味餅乾，更有一些展位，有員工扮演拿著金元寶的財神爺、發放福字的黃大仙、吸引眼球的卡通人偶，讓人印象深刻。許多民眾手上都拿著各大展位發放的禮物，吃好喝好同時，還能滿載而歸。

書法家現場寫春聯。（記者朱敏梓／攝影）
書法家現場寫春聯。（記者朱敏梓／攝影）

年節展不乏洋人身影，他們特地來感受中國新年氛圍，更有會講中文、熱愛中國文化的洋人參與。一位來自蒙市教會的白人表示，他在教會服務時，開始學習中文，每天都學一點，一直堅持。另一位非裔Oleg說，他從內陸過來，曾在上海學習中文，從哥哥的亞洲朋友那得知這個新年盛會，就和友人一同參與。還有一位白人Michael，在現場唱起「恭喜恭喜」，熟練的中文收穫路人掌聲。

蒙特利公園市書記官Maychelle Yee。（記者朱敏梓／攝影）
蒙特利公園市書記官Maychelle Yee。（記者朱敏梓／攝影）

蒙特利公園市書記官Maychelle Yee表示，這是一個非常精采的盛會，很高興能和這麼多民眾一起慶祝即將到來的農曆新年，龍是最幸運的動物，希望所有繁榮和美好願望都能實現。

主舞台的舞龍表演。（記者朱敏梓／攝影）
主舞台的舞龍表演。（記者朱敏梓／攝影）

世界日報洛杉磯社長于趾琴表示，看到現場滿滿人潮，她非常感謝。這場盛會不只華人參與，還有很多其他族裔來體驗中華文化，充分展現世界日報促進華人社區與故鄉、社區、主流社會互動的核心目標。同時，她也感謝蒙市政府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）及各大贊助商的協助與支持，讓活動順利圓滿舉行。

許多觀眾席地而坐，享受表演。（記者朱敏梓／攝影）
許多觀眾席地而坐，享受表演。（記者朱敏梓／攝影）

今年年節展上，蒙市特意加強警力，盡力維護年節展現場的安全和秩序。蒙市警消表示，2024年節展井然有序，沒有意外事件發生。

民眾在進行轉盤抽獎。（記者朱敏梓／攝影）
民眾在進行轉盤抽獎。（記者朱敏梓／攝影）

華人 世界日報 蒙特利公園市

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主流電視台看年節展：蒙市走出傷痕繼續前行

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