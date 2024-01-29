年節展華人商家生意好到爆 店員沒時間喝水吃飯

年節展年味十足。（記者邵敏／攝影）

2024世界日報 蒙市迎春年節展盛況空前，活動中沿街擺滿各式商攤，好吃好喝好玩應有盡有。生意最火爆的莫過美食年貨店，有商家表示，太多人排隊購買，忙得一整天都沒有時間喝水吃飯。

因為正值年關，買年貨的遊客最多，每個人都提著大包小包，滿載而歸。不少華人 表示，在這裡購買的年貨比超市便宜很多。

大昌食品攤位年貨供不應求，28日一早就擠滿顧客。（記者邵敏／攝影）

大昌食品公司攤位的年貨供不應求，28日一早就擠滿顧客。洛杉磯 總部副總裁Jack Yang表示，店舖代理直銷多家品牌商品，包括各種乾貨、年貨、油鹽醬醋及茶葉等。27日營業額已超過1萬5000元，28日生意同樣很好。負責人表示，商品價格比超市優惠很多，比如兩瓶腐乳3元，超市一瓶通常2元多。

一家專賣海鮮乾貨的店鋪推出10元4包大甩賣。（記者邵敏／攝影）

另外一家專賣海鮮乾貨的店鋪更是推出大優惠，包括金湯花膠、流心金沙蝦球、腐皮蝦條等，28日下午10元4包甩賣。商家稱，這些商品在超市的價格每包7、8元，在年節展販售則十分便宜，兩天賣出兩大箱幾千盒。

除年貨攤位外，美食店鋪生意也非常火爆，燒烤、冰沙飲料、各種中國傳統小吃。購買糖炒栗子的顧客大排長隊，幾名店員忙得沒空接受採訪，一邊賣糖炒栗子，一邊說「兩天生意都非常好，我們一整天都沒空喝水休息，從早忙到晚，沒有停過。」

這兩天最受歡迎的就是龍糖人。（記者邵敏／攝影）